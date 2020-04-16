5 скрытых функций «Яндекс.Браузера», которые стоит попробовать

Полезные опции!

«Яндекс.Браузер» становится все более популярным в России — предпочтение ему иногда отдают даже заядлые пользователи Google Chrome или Mozilla Firefox. При этом большинство пользователей браузера не знают о существовании ряда скрытых, но жутко полезных функций. В этой статье рассказали о пяти таких функциях «Яндекс.Браузера», которые могут вам сильно пригодиться.

Быстрые загрузки

Вы, вероятно, замечали, что загрузка некоторых файлов напрямую через браузер выполняется медленно, а иногда и вовсе словно зависает. Помочь с этим может специальная функция параллельной загрузки, которая по умолчанию отключена в «Яндекс.Браузере». Она отвечает за загрузку файлов в несколько потоков маленькими частями, что увеличивает скорость загрузки.

Для активации этой функции необходимо ввести в адресной строке браузера browser://flags/. Перед вами откроется список экспериментальных функций, доступных для активации. Найдите через поиск опцию Parallel downloading и активируйте ее, выбрав Enabled в выпадающем меню. После этого перезапустите браузер для активации опции. Уже следующая загрузка через «Яндекс.Браузер» будет выполняться со включенной функцией параллельного скачивания.

Диспетчер задач

Не все знают, но в «Яндекс.Браузере» есть встроенный диспетчер задач. По аналогии с диспетчером задач в Windows он позволяет следить за тем, какие процессы и вкладки потребляют больше всего ресурсов компьютера. Используя эту информацию, вы можете легко определить, какие вкладки или, например, установленные расширения, сильнее всего нагружают ваш компьютер.

Для запуска диспетчера задач необходимо нажать комбинацию клавиш Shift + Esc.

Ускорение работы

«Яндекс.Браузер» приходится многим пользователям по душе из-за высокой скорости работы, в том числе по сравнению с Google Chrome (хотя оба браузера работают на основе движка Chromium). Однако браузер «Яндекса» можно сделать еще быстрее, активировав специальную опцию в настройках.

Перейдите на страницу browser://settings/system и отрегулируйте параметры в разделе «Производительность». Включите следующие три опции:

«Использовать аппаратное ускорение, если возможно».

«Оптимизировать изображения для экономии оперативной памяти».

«Выгружать из памяти неиспользуемые вкладки».

Перечисленные опции позволят максимально ускорить работу браузера, в том числе путем оптимизации загрузки изображений. Отметим, что если вы работаете с изображениями, то опцию «Оптимизировать изображения для экономии оперативной памяти» лучше не включать.

Здесь же отключите функцию «Разрешать приложениям работать в фоновом режиме после закрытия браузера».

Тем самым вы запретите браузеру активно работать в фоновом режиме, из-за чего на многих бюджетных и среднебюджетных компьютерах и ноутбуках могут возникать большие трудности с производительностью.

Жесты мыши

В «Яндекс.Браузере» реализована поддержка очень удобных жестов, которые позволяют улучшить общий опыт серфинга интернета. Для того, чтобы их включить перейдите на страницу browser://settings/tools и активируйте опцию «Жесты мыши».

Далее нажмите «Настройки жестов» и посмотрите список доступных жестов. Вы сможете перемещаться между вкладками движениями мыши с зажатой правой клавишей, быстро закрывать вкладки, переключаться на адресную строку и выполнять другие частые действия новым способом. Отметим, что многим жесты первоначально кажутся не очень удобными. Но стоит ими попользоваться буквально пару дней, как без них становится как без рук.

Плавная прокрутка

И еще одна полезная экспериментальная опция, которую многие захотят включить. Речь идет о плавной прокрутке страниц. Для ее активации перейдите в меню browser://flags/ и активируйте опцию Smooth Scrolling. После этого не забудьте перезапустить браузер.

Кстати, некоторые пользователи, наоборот, любят отключать плавную прокрутку в «Яндекс.Браузере» для того, чтобы иметь возможность, хоть и с рывками, но как можно быстрее перемещаться вниз открытой страницы. Тоже можете попробовать, вдруг это зайдет и вам.

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