5 смартфонов от vivo на Алиэкспресс со скидками — на любой вкус и кошелек
Вот они!
Вы уже знаете, что 11 ноября на Aliexpress стартует грандиозная распродажа. Мы к ней готовимся. И вас, дорогие читатели, тоже готовим. Мы уже рассказали, вам как правильно покупать и как можно сэкономить еще. Теперь делимся подборками. Вчера были смарт-пылесосы. А сегодня — смартфоны от vivo. Все замечательные, но в разной ценовой категории.
Начнем! Напоминаем. Покупать следует 11 ноября, не раньше.
vivo X50 NFC
- Цена: 26 990 рублей
Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, 6,56 дюймов, 90 Гц и быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Почти флагман! Да еще и с NFC и классным дизайном.
vivo Y53s
- Цена: 17 990 рублей
Среднебюджетник с технологией расширения ОЗУ за счет использования флеш-памяти. Кроме того, тут мощная батарея на 5000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой и классная 64-мегапиксельная камера. За 18 тысяч — подарок.
vivo Y1s
- Цена: 7690 рублей
Бюджетный смартфон дешевле 8 тысяч рублей. У него отличный 6,22-дюймовый дисплей, емкая батарея на 4030 мА*x, 2 ГБ ОЗУ и накопитель на 32 ГБ. Работает под управлением Android 10. Хороший девайс за свои деньги.
vivo Y31 NFC
- Цена: 13 490 рублей
Смартфон с мощной камерой с поддержкой ночного режима съемки, модулем NFC и аккумулятором на 5000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой. За 13,5 тысяч — сказочное предложение.
vivo V21e
- Цена: 20 990 рублей
Смартфон с мощным Snapdragon 720G, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, 64-мегапиксельной камерой и AMOLED-дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Вот такую модель можно взять на распродаже Али всего за 21 тысячу.
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