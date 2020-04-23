5 свежайших фильмов 2020 года, которые уже можно смотреть онлайн

Смотрим!

Производство многих фильмов и сериалов по понятным причинам приостановлено. Многие громкие релизы 2020 года, увы, перенесены. Тем не менее, в прокат то и дело выходят свежие фильмы, многие из которых достойны вашего самого пристального внимания. Рассказали о пяти свежих фильмах, доступных для просмотра онлайн, в том числе в популярных онлайн-кинотеатрах.

Холли остается ночевать

Кто играет? Натали Эммануэль — Миссандея из «Игры Престолов»

О чем? Необычная романтическая история «на троих». Героиня фильма, Одра, признается мужу в том, что она изменила ему… с однокурсницей Холли. Когда же Холли внезапно приехала погостить к Одре, между всеми тремя главными героями стало возникать нечто особенное.

Карьер

Кто играет? Майкл Шеннон — двукратный номинант «Оскара»

О чем? История таинственного мужчины, который как гром среди неба объявляется в глубинке Техаса. Он также внезапно представляется новым пастором и умело сколачивает вокруг себя прихожан. Однако к нему присматриваются не только обычные люди, но и начальник местной полиции, которому столь быстро освоившийся новичок кажется по меньшей мере странным.

Последнее, чего он хотел

Кто играет? Энн Хэтэуэй, Бен Аффлек и Уиллем Дефо! К-к-к-к-омбо!

О чем? Фильм рассказывает историю журналистки Елены Макмэхон, которая увольняется с работы для того, чтобы ухаживать за своим отчужденным отцом. К своему удивлению она узнает, что отец — подпольный поставщик оружия в Иран и Центральную Америку. Сам того не хотя, отец втягивает дочь в заговор, в котором участвуют ЦРУ и влиятельные политики, как назло готовящихся к выборам.

Мисс Плохое поведение

Кто играет? Красавица Кира Найтли тащит на себе этот фильм.

О чем? История громкого скандала на конкурсе красоты «Мисс мира 1970», где впервые за время проведения состязания победила темнокожая модель.

Побег из Претории

Кто играет? «Уже не Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф, его коллега по «саге о мальчике, который выжил» Иэн Харт и Даниэль Уэббер, сыгравший яркую роль в мини-сериале 11.22.63.

О чем? Реальная история Тима Дженкима и Стивена Ли — двух белых активистов, которые были арестованы и заключены в Центральную тюрьму Претории за борьбу с расизмом. Не желая гнить в тюрьме за ложные обвинения, они придумывают невероятно дерзкий и опасный план побега.

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