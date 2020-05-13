5 свежайших сериалов, которые стоит смотреть каждому

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Первая половина мая 2020 года оказалась щедра на новые сериалы. Отобрали для вас пять лучших, которым обязательно стоит уделить внимание всем любителям хороших сериалов. В подборке есть как драматические сериалы, так и комедийные шоу — подобрать подходящий получится у каждого.

Я знаю, что это правда

Сериал рассказывает истории братьев-близнецов Доминика и Томаса, которые в разные моменты своей жизни переживают кризис среднего возраста, любовь и предательство. Доминик переживает смерть первенца и узнает о неприятных семейных секретах, а Томас, страдающий параноидальной шизофренией, готовится пожертвовать собой, чтобы остановить войну в Персидском заливе. Оригинальности сериалу добавляет то, что обоих близнецов играет Марк Руффало.

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Будущее изменило жизни людей кардинальным образом. Ученые научились переселять сознание умирающего человека в цифровой мир, где умерший может продолжать жить. Именно в этом мире и оказывается программист Нэйтан, который погибает после смерти в ДТП. Правда, оказываясь в виртуальном мире, он влюбляется в реальную девушку.

Не с первой попытки

История молодой семейной пары, которая не может иметь детей по биологическим причинам. В связи с этим супруги начинают свой тернистый путь по усыновлению ребенка. Ради этого им предстоит стать более открытыми друг к другу.

Валерия

Сериал рассказывает о жизни писательницы Валерии, застрявшей в творческой и личной стагнации. Ее роман никак не сдвинется с мертвой точки, а отношения с мужем рушатся на глазах. Спасение приходит от близких подруг Валерии, которые переживают аналогичный кризис среднего возраста.

Голливуд

История молодых талантов, отправившихся покорять «фабрику грез» во времена ее расцвета — середине 1940-х. Ожидания оказываются безумно далеки от суровой реальности, в которой актеры сталкиваются с развратными продюсерами и расовым неравенством.

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