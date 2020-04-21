5 свежих фильмов для тех, кто думает, что пересмотрел все что можно
Выбрали классные, но малоизвестные новинки.
Во время длинных апрельских выходных действительно может показаться, что все фильмы на свете пересмотрены. По крайней мере, из числа хороших. Доказываем, что это не так. В этой подборке собрали отличные и при этом свежие фильмы, которые многие могли не видеть (а зря).
Иррациональный человек (2015)
Завораживающий фильм с Эммой Стоун и Хоакином Фениксом в главных ролях. Картина рассказывает историю профессора философии Эйба Лукаса, который в опустошенном состоянии приезжает преподавать на лето в небольшой колледж. Там у него завязываются сложные отношения с двумя очень разными женщинами.
Маленькие секреты большой компании (2019)
Фильм рассказывает простую на первый взгляд историю. Дружная компания неожиданно для своего закадычного друга-миллионера Макса заваливается к нему на виллу с теплыми поздравлениями с юбилеем. При этом, никто и не подумать не может о том, что у их друга возникли серьезные трудности, из-за которых он вынужден был пойти на крайние меры и продать виллу. Макс не хочет распространяться о случившимся и старается как можно лучше скрыть свои печальные вести.
Одни из главных ролей в фильме сыграли Франсуа Клюзе (1+1) и прекрасная Марион Котийяр.
Прекрасный день по соседству (2019)
История журналиста Ллойда Вогела, который специализируется на разоблачительных статьях. Его новое задание отличается от привычных — ему нужно взять интервью у, как кажется, непримечательного ведущего детской передачи Фреда Роджерса. Взбешенный тем, что ему приходится «возиться непонятно с чем», главный герой принимает задание и неожиданно для себя начинает меняться во время общения с Роджерсом — человеком, который видит с людях только хорошее.
Моя собака Идиот (2019)
Уморительная комедия рассказывает историю писателя Анри, который поймал разом все возможные кризисы. Вдохновения нет, отношения с женой рушатся, выросшие дети перестали понимать его. Шанс начать все заново появляется внезапно, когда Анри заводит дружбу с наглой бездомной собакой.
Отверженные (2019)
Фильм рассказывает историю французского пригорода Монфермей, который вот уже более двухсот лет признается местом полицейского произвола и процветания отбросов общества. Местные служители закона творят на улицах «справедливость», угнетая местных жителей. Но все меняется, когда они попадают на камеру дрона одного мальчишки.
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