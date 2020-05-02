5 свежих фильмов с лихо закрученным сюжетом

Каждый фильм запомнится.

За что мы любим «Исчезнувшую», «Старикам тут не место», «Игру» и другие похожие фильмы? Конечно же за невероятный сюжет, который заставляет с головой погружаться в просмотр кино. Хотите больше? Подсказали еще пять свежих фильмов с лихо закрученным сюжетом — все как на подбор.

Девушка в поезде

У молодой Рэйчел есть особое развлечение. Проезжая в поезде мимо очаровательного коттеджа, она наблюдает за жизнью влюбленной, и как ей кажется, идеальной пары. Однако в один день идиллия нарушается — прекрасная незнакомка бесследно исчезает. Рэйчел оказывается единственным свидетелем, так как только она каждый день наблюдала за жизнью влюбленной пары из окна поезда.

Достать ножи

Фильм рассказывает о расследовании частным детективом Бенуа Бланом необычного дела. Ему предстоит выяснить детали убийства 85-летнего автора криминальных романов Харлана Тромби, которого убивают буквально на следующий же день после празднования дня рождения.

Простая просьба

Энергичная молодая мама Стефани соглашается на просьбу новой приветливой и эффектной соседки Эмили присмотреть за ее сыном. Однако простая просьба оборачивается сущим кошмаром. Эмили бесследно пропадает и Стефани ничего не остается делать, как искать новоиспеченную подругу. В ходе поисков выясняется, что Эмили настоящая женщина-«невидимка».

Идеальный пациент

Фильм рассказывает историю серийного убийцы, которому позавидовал бы сам Ганнибал Лектер. Единственным свидетелем его десятков убийств является он сам. Тем удивительнее для полиции, когда убийца сдается с повинной. Замучила совесть или это многоходовочка?

Поиск

Дочь-подросток Дэвида Кима внезапно исчезает. Полиция поднята на уши, но реальных зацепок нет. Чтобы помочь органам в поисках дочери Дэвид взламывает компьютер дочери. Увиденное дает ему понять, что он совсем ничего не знал о своем чаде.

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