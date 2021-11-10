5 топовых фишек iOS 15.2 — ждем обновления

Нашли много интересного.

Вчера Apple выпустила вторую бета-версию iOS 15.2. Тогда мы нашли только одну новую фишку. Но теперь обнаружили еще. Так что рассказываем вам. Когда выйдет финальная 15.2? Хочется надеяться, что на следующей неделе.

Итак, вот топовые фишки.

Цифровое наследство

Это еще что такое? Помните WWDC 2021? Так вот, там об этом говорили. Пользователь айфона может выбрать человека из списка контактов, на которого будет оформлен его цифровой контент в случае смерти. Наследник сможет получить доступ к самому смартфону, всем файлам в нем, а также облаку iCloud. Единственное, что не передается, это «Связка ключей».

Как настроить такое вот наследство? Зайти в Настройки, нажать на свое имя, перейти в раздел Пароль и безопасность, после выбрать Цифровое наследство.

Сканирование в Локаторе

Эта функция позволяет узнать, что за вами через локатор кто-то следит. Нажав на Неизвестные устройства вы узнаете, есть ли рядом те, кто зачем-то интересуется вами. А затем вы сможете запретить данным девайсам отслеживать ваше местоположение.

Скрыть электронную почту

Теперь это можно сделать прямо в приложении Почта. Как включить? Когда пишите новое письмо, нажмите на Отправить, а затем просто Скрыть мой email. Будет сгенерирована подставная почта, с которой и уйдет письмо.

Безопасность общения

Ну а это та самая фишка iMessage, о которой мы рассказывали вам вчера. Она блюрит изображения с обнаженной натурой. Полезно, если не хотите, чтобы дети видели вот такие вот вещи.

Face ID после замены дисплея на iPhone 13

Это не точно, но вероятно. Скорее всего, Apple обновит систему, чтобы Face ID не отключался при смене экрана на новый в неавторизованной мастерской. Касается только владельцев iPhone 13.

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