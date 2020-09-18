5 топовых фэнтезийных сериалов, от которых невозможно оторваться

Окунёмся же в мир волшебства.

Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с подборкой великолепного фэнтези, которое позволит скрасить даже самый скучный и угрюмый осенний вечер.

Только высококачественные сказки.

Игра Престолов

Очевидный выбор, но совершенно обязательный, когда речь заходит о фэнтези. «Игра Престолов» это образцовый сериал с огромным бюджетом, голливудскими спецэффектами и закрученным сюжетом. А ещё здесь потрясающий звёздный актерский состав.

Финал спорный, но неожиданный.

Ведьмак

Ведьмак с Генри Кэвиллом (марвеловский Супермен) в главной роли получился не совсем обычным, но совершенно точно шикарным. Красивая картинка, уникальный стиль повествования, изумительные пейзажи.

Очень ждём продолжения.

Удивительные Странствия Геракла

Старенький, но совершенно особенный сериал из девяностых. Пленяет своей атмосферой, потрясающими пейзажами Древней Греции, а также грандиозным масштабом сюжетной линии (особенно заметно в последних сезонах).

Если понравилось, то посмотрите «Зену: Королеву Войнов». Этот культовый сериал вырос как раз из «Геракла».

Темные Начала

Экранизация «Золотого компаса» в виде сериала получается куда более удачной, чем полнометражное кино. Интересная история, яркие персонажи, красивые спецэффекты, а также любопытная история.

И, конечно, уникальный дух северной сказки.

Британия

Первые два сезона «Британии» смотрятся на одном дыхании. И очень хочется увидеть, что станет с героями дальше. В сериале европейский фольклор совершенно неожиданным образом переплетается с библейскими историями.

Но главное здесь – харизматичные персонажи.

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