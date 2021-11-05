5 товаров за кучу денег на Алиэкспресс — завод, 3D-принтер, майнер, свадебное платье для господ и аквапарк

Что купить богатею?

Хотите удивить кого-то или самого себя? Денег так много, что вы не прочь импровизировать? Что же, эта подборка для вас! Только очень дорогие товары!

Берем?

Морозильный завод, работающий для нефтяной промышленности

Нужен морозильный завод? Где его купить? Как где? На Али! Пишут, что надежный, работает при температурах до минус 125 градусов.

Майнер биткоина Antminer Z15

За 15 миллионов можно купить могучий майнер первой криптовалюты. Окупиться должен за пару лет. Если, конечно, биткоин не рухнет…

Весьма компактный, к слову.

Высокоточный 1080P тяжелый ювелирный промышленный 3D принтер

Для тех, кто всерьез занимается ювелиркой. На Али продают классный промышленный 3D принтер для печати украшений. Утверждается, что раньше он работал на одной из фабрик Поднебесной.

Свадебное платье Тикси за миллион

А это свадебное платье для модных дам, которые выходят замуж за солидных господ. Без миллионного платья свадьба не свадьба, да?

Надувной аквапарк

А это полноценный надувной аквапарк. Можно установить на собственном озере на своей вилле.

Детям будет потеха!

Что еще берем на Али?

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