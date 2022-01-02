5 устройств, которые Apple перестала выпускать в 2021 году

Потеряны навсегда.

В 2021-м году Apple не только начала выпускать множество новых девайсов, но также прекратила производить некоторые. Какие? Расскажем.

Поехали.

iPhone XR

Да, один из самых любимых смартфонов в 2021-м году сошел с конвейера. Его все еще довольно легко найти в магазинах, но в ближайшем будущем обнаружить его удастся только на площадках с б/у техникой.

HomePod

Умная колонка, представленная в 2017-м году, не производится с марта прошлого года. Но все актуальные обновления получает. Почему ее прекратили производить? Из-за низкого спроса, обусловленного невероятно высокой ценой.

HomePod mini намного дешевле и столь же хороша.

iMac Pro

Огромный 27-дюймовый моноблок тоже уходит в прошлое. Этот дорогущий компьютер в ближайшем будущем заменит iMac Pro с M1 Max. Когда точно? Не знаем.

Аксессуары Space Gray для Mac’ов

Темно-серые клавиатуры, мышки и трэкпады также больше не производятся. Если есть, храните. Могут стоить в будущем безумных денег.

21,5-дюймовый iMac

Еще один компьютер, который производился всего два года (с октября 2019-го по октябрь 2021-го). Это, к слову, самый дешевый iMac с чипом Intel внутри.

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