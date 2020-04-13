5 увлекательных книг, которые проглатываешь залпом. Самое то для карантина

Каждая книга – шедевр!

Нерабочий апрель и режим самоизоляции привели к тому, что даже далекие от книг люди начали интересоваться литературой. От ютуба уже тошно, фильмы и сериалы не лезут, поэтому неудивительно, что в сферу интересов многих людей входят книги. В этой подборке посоветовали пять отличных книг, которые вы прочитаете залпом, без малейшего шанса на то, чтобы оторваться.

Щегол

«Щегол» — роман Донны Тартт, получивший множество престижных наград, включая Пулитцеровскую премию за художественную книгу 2014 года. Роман рассказывает историю 13-летнего Тео Декера, который чудом остается жив после взрыва в музее, унесшего жизнь его матери. Ребенка бросает отец и Тео вынужден скитаться по чужим домам и приемным детям с одной лишь надеждой обрести нормальную жизнь. В этом ему поможет картина, украденная им из музея.

Хроника убийцы короля

История жизни Квоута Неведомого, ранее бывшего знаменитым героем, магом и музыкантом, которую он сам рассказывает уже будучи неприметным трактирщиком. Книгу часто называют «Гарри Поттером» для взрослых, поскольку в ней главного героя никто не щадит, а магия в местном мире творится особенным образом.

Ореховый лес

Семнадцатилетней Алисе никогда не удавалось пожить на одном месте. Злой рок словно преследовал ее семью, заставляя каждый раз искать новый дом. Надежда на нормальную жизнь забрезжила, когда девушка получила неприятное известие о смерти своей бабушки. Покойная бабушка передала свое имение «Ореховый лес» в наследство матери девушки — Элле. Однако внезапно Эллу похищают и последние слова, которая дочь слышит от матери: «ДЕРЖИСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ОРЕХОВОГО ЛЕСА!».

Убик

В будущем многие люди открыли у себя паранормальные способности, а смерть перестала существовать. Люди научились погружать тела погибших в криокамеры, в которых умершие продолжают существовать в новой реальности группового подсознания. Утопия? Как бы не так. В дивном бессмертном мире происходит неожиданная катастрофа. По какой-то непонятной причине время обращается вспять.

Маленькие женщины

История четверых сестер, которые вынуждены справляться с хозяйством после того, как в Америке началась Гражданская война и их отец ушел на фронт. Сестры максимально непохожи друг на друга, но сообща им удается справляться с трудностями и проходить путь взросления в столь нелегких условиях.

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