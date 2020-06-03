5 впечатляющих фильмов 2020 года, которые вы уже пропустили

Самое время посмотреть.

Главные блокбастеры 2020 года еще не вышли, но немало классных фильмов уже доступны для просмотра, в том числе в онлайн-кинотеатрах. В этой подборке рассказали о пяти отличных фильмах 2020 года, которые не сильно раскручены и легко могли пройти мимо вас.

Правосудие Спенсера

История бывшего копа Спенсера, который отсидел тюремный срок за нападение на капитана полиции Бойлана из побуждений справедливости. Буквально на следующий же день после выхода из тюрьмы начинается настоящий хаос. Бойлана убивают, а следом еще один коп кончает жизнь самоубийством, становясь главным подозреваемым. Спенсер понимает, что дело совсем не чисто и решает разобраться в случившемся.

Банкир

Увлекательная и сильно мотивирующая история двух афроамериканских бизнес-партнеров, которые основали успешное агентство недвижимости. Все бы хорошо, но на дворе 1950-е. В связи с этим предпринимателям приходится пойти на оригинальный ход. Они нанимают подставного белого руководителя компании, а сами притворяются простыми рабочими.

Оккупант

Фильм о ранее успешном руководителе, который из-за финансовых трудностей вынужден съехать вместе с семьей из своего шикарного и горячо любимого дома. Через некоторое время он случайно находит связку ключей от старого дома и к своему же удивлению начинает шпионить за поселившимися в нем людьми.

Вне игры

Мотивирующий фильм с Беном Аффлеком в главной роли рассказывает историю бывшей восходящей баскетбольной звезды. Препятствием на пути к НБА стали алкоголь и таблетки, которые лишили спортсмена всего. Однако позже судьба дает ему второй шанс, но теперь уже в качестве тренера.

Слушатель

Российский короткометражный фильм рассказывает историю Никиты и Алены, влюбленной пары, которые начинают жить вместе. Начавшуюся идиллию нарушает необычное происшествие. В одну ночь Никита случайно услышал, как его девушка во сне описывает детали жуткого преступления. Из-за этого молодого человека охватывает жуткая паранойя.

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