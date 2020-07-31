5 захватывающих фильмов, которые спасут вечер

Нужно смотреть.

Не знаете, что посмотреть вечером? Мы отобрали для вас пять отличных фильмов с захватывающим сюжетом, которые спасут любой, даже самый угрюмый вечер. При этом фильмы отобраны не однотипные — подобрать подходящий получится у каждого.

Ветреная река

Фильм рассказывает историю начинающего агента ФБР, которая с помощью местного охотника пытается найти убийц молодой девушки. Помощь ей действительно нужна, так как убийство произошло в условиях дикой северной природы.

Старикам тут не место

Оскароносный фильм братьев Коэнов рассказывает историю обычного работяги, который на свою голову находит посреди пустыни гору трупов и два миллиона долларов. Приняв решение взять деньги себе, он становится целью самого хладнокровного серийного убийцы, которого вам доводилось видеть.

Зодиак

Фильм рассказывает историю серийного убийцы Зодиака. Он держал в страхе весь Сан-Франциско более 10 лет, при этом общаясь с полицией через прессу. Иногда он пропадал на некоторое время, но неизменно возвращался, убивая очередную жертву с неповторимым почерком.

Двадцать одно

В центре сюжета фильма компания одаренных математиков и по совместительству игроков в блэкджек. Они придумали невероятный по дерзости план разорения крупнейшего казино Вегаса за один вечер. И у них это получилось, правда, в этой игре не только у них есть особые способности.

Фокус

Фильм о влюбленной паре мошенников. Он — опытный и прожженный, она — только-только делающая первые шаги на воровском поприще. Между ними — любовь. Однако отношения начинают становиться большой помехой, когда в их нечестном бизнесе появляются трещины.

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