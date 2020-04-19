5 захватывающих фильмов, которые спасут скучные выходные

Смотрим!

Не знаете чем занять себя на долгих выходных? В этой подборке мы собрали пять фильмов различных жанров, которые объединяет одно — все они увлекательные и точно помогут скоротать скучный вечер очередного выходного.

До встречи с тобой

Увлекательная и живая мелодрама, в основу которой положен одноименный роман писательницы Джоджо Мойес. Картина рассказывает историю Уилла, который прикован к кровати после того, как его сбивает мотоцикл. Он всерьез размышляет о том, что окончить собственную жизнь, пока в нее стремительно не врывается жизнерадостная Лу Кларк.

Цвет из иных миров

История фермера Нейтана Гарднера, который живет со своей женой и тремя детьми вдали от цивилизации. Жизнь шла спокойно до того, пока рядом с его домом не рухнул метеорит. Удивительнее всего то, что на следующий день небесный объект пропал, а на его месте стали разрастаться необычные цветы.

1917

Отмеченный тремя «Оскарами» фильм рассказывает историю капрала Блейка и его сослуживца, которым поручена смертельно опасная миссия в ходе Первой мировой войны.

Темные воды

Увлекательная картина о том, как адвокат Роберт Билотт в течение 19 лет ведет судебное дело против компании DuPont, обвиняя ее в травле людей путем загрязнения питьевой воды химикатами. Сможет ли он завершить главное дело своей жизни и все-таки добиться справедливости?

Живое

Фильм рассказывает историю группы исследователей, которые делают великое открытие — обнаруживают жизнь на Марсе. Правда, радость от этого длится недолго. Найденная форма жизни оказывается куда более разумной, чем этого ожидали люди.

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