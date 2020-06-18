5 захватывающих фильмов последних лет, от которых не оторваться

На любой вкус!

За последние несколько лет вышло по-настоящему много отличных фильмов, многие из которых вполне очевидно могли пройти мимо вас. Но никогда не поздно наверстать. В этой подборке собрали пять захватывающих и свежих фильмов из разряда проверенных. Каждый из фильмов принесет множество эмоций и запомнится надолго.

Под Сильвер-Лэйк

В центре сюжета молодой человек Сэм, который знакомится с красивой девушкой, таинственно исчезающей буквально на следующий же день знакомства. Сэм становится одержим целью ее найти и совершенно случайно находит цепочку тайных посланий. Расследуя эту тайну, главный герой понимает, что оказывается внутри глобального заговора.

Брачная история

История отношений семейной пары режиссера Чарли и актрисы его театра Николь, которые находятся в процессе развода. Николь забирает ребенка, переезжает к маме, быстро находит роль в сериале и обращается к высококлассному адвокату по разводам. Чарли же приходится реагировать — разрываться между работой и сыном, плюс одновременно искать адвоката для оформления развода. Главную роль в картине сыграла несравненная Скарлетт Йоханссон, за что была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Маяк

Удивительный и странный фильм Роберта Эггерса рассказывает историю молодого человека Эфраима Уинслоу, который приезжает на отдаленный остров для того, чтобы работать помощником смотрителя маяка. Смотрителем оказывается бородатый любитель выпить Томас Уэйк, спаивающий своего юного протеже. Последнему начинает мерещиться (а может все происходит взаправду) всякая чертовщина.

Ford против Ferrari

Потрясающий фильм с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях рассказывает реальную историю противостояния концернов Ferrari и Forb в престижной гонке 24 часа Ле-Мана.

Лето

Шедевральный российский фильм, повествующий о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино». В фильме показываются отношения Цоя с его женой Натальей, участниками группы и всеми, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года.

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