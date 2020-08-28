5 захватывающих сериалов, от которых не оторваться

К просмотру обязательны.

Мы отобрали для вас пятерку достаточно свежих сериалов, от которых невозможно оторваться. При этом мы постараемся угодить почти всем — называем сериалы в самых разных жанрах.

Академия Амбрелла

В «Академии Амбрелла» рассказывается история супергероической семьи, члены которой пытаются остановить Апокалипсис. Совершенно неожиданная фантастика, которая строится на взаимоотношениях противоположностей. К тому же — с потрясающим саундтреком.



Уже вышло два сезона. Оба заслуживают вашего внимания.

Корона

Один из самых дорогих сериалов за всю историю. «Корона» посвящена истории королевской семьи Великобритании. Это крайне честная и увлекательная драма, затрагивающая огромный временной отрезок.



На данный момент доступно 3 сезона. В производстве находятся еще два.

Я — Зомби

Не ужасы, а фантастика, но с обилием черного юмора. Главное сокровище «Я — Зомби» — центральная героиня Лив. Харизматичная, умная девушка-зомби, которая раскрывает преступления, проникая в сознание жертв, поедая их мозги.



Смотрится на одном дыхании.

Марко Поло

Роскошная историческая драма, в которой нашлось место всему — масштабным баталиям, любви и дружбе, зрелищным сражениям один на один и увлекательной центральной сюжетной линии, которая посвящена нашествию татаро-монгольского ига на Китай. К сожалению, производство «Марко Поло» стоило слишком дорого, поэтому сериал закрыли после второго сезона.



Так или иначе — это настоящая жемчужина для любителей исторических картин.

13 причин почему

Остро-социальная подростковая драма, которая растянулась вот уже на 4 сезона. За это время персонажи для многих успели стать родными — настолько хороша игра актеров. Небольшой налет мистики и детективной составляющей в нескольких сезонах вполне уместен.



Но интереснее всего тут наблюдать именно за отношениями между героями.

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