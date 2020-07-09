50 ГБ в iCloud отдают бесплатно. Забрать может любой

Халява!

Авторизованный ритейлер Apple в России re:Store позволил каждому желающему бесплатно получить 50 ГБ в облачном хранилище iCloud на четыре месяца. Акция продлится до 30 октября 2020 года.

Для получения 50 ГБ места в хранилище iCloud необходимо перейти на сайт re:Store и нажать кнопку «Получить код». Воспользоваться акцией могут пользователи, у которых активирован базовый бесплатный план подписки на iCloud, предоставляющий 5 ГБ места в облачном хранилище.

Если воспользовавшийся акцией пользователь не отменит подписку, то по истечении четырех месяцев произойдет платное продление подписки. Отметим, что отменить подписку можно сразу после активации четырехмесячного бесплатного периода. Подключенные 50 ГБ в хранилище iCloud будут доступны для использования в течение всех четырех месяцев.

Ранее аналогичным образом стало возможно получение бесплатной подписки на музыкальный сервис Apple Music.

Источник: re:Store.

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