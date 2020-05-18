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50 Мп камера в недорогих смартфонах? Samsung сделает это реальным

18 Май, 2020

50 Мп камера в недорогих смартфонах? Samsung сделает это реальным

Такая камера уже в разработке.

Компания Samsung разрабатывает 50-мегапиксельный модуль камеры, предназначенный для среднебюджетных смартфонов. По словам инсайдера @UniverseIce, новый 50-мегапиксельный сенсор станет аналогом модуля камеры Sony IMX700 с разрешением 50 Мп, выпущенным компанией Sony в феврале 2020 года.

50 Мп камера в недорогих смартфонах? Samsung сделает это реальным

Новый 50-мегапиксельный сенсор будет иметь размер матрицы 1/1,3 дюйма, что практически не отличается от флагманских сенсоров, включая модуль ISOCELL Bright HMX (S5KHMX) с разрешением 108 Мп. Несмотря на это, новая камера Samsung будет предназначена для среднебюджетных смартфонов. Ожидается, что модуль заинтересует китайских производителей смартфонов, в том числе Huawei и Xiaomi.

Другие характеристики новой мобильной камеры Samsung неизвестны. Сенсор должен быть выпущен в течение 2020 года. Первые смартфоны, оснащенные 50-мегапиксельной камерой Samsung, следует ожидать к концу года.

Ранее стало известно, что Samsung разрабатывает камеру с разрешением 600 Мп, «превосходящую возможности человеческого глаза».

Источник: Twitter.

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1 Комментарий

  1. Александр:
    18.05.2020 в 13:37

    Зашёл я как то недавно в Самсунг и сравнил и свой 11 айфон камеры . С зумом-без ; мелкую съемку монеты на столе ; сьемку в темноте и движущихся объектов ( для этого у них есть стенд специализированный ) скажу честно айфон и Самсунг не уступают друг другу в Самсунг не понравилось некоторая мыльность фото . Конечно фото надо сравнивать не на экранах а при просмотре на компьютере в детальном рассмотрении . Но мне хватало для моего восприятия что мегапиксели не решают .

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