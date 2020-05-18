50 Мп камера в недорогих смартфонах? Samsung сделает это реальным
Такая камера уже в разработке.
Компания Samsung разрабатывает 50-мегапиксельный модуль камеры, предназначенный для среднебюджетных смартфонов. По словам инсайдера @UniverseIce, новый 50-мегапиксельный сенсор станет аналогом модуля камеры Sony IMX700 с разрешением 50 Мп, выпущенным компанией Sony в феврале 2020 года.
Новый 50-мегапиксельный сенсор будет иметь размер матрицы 1/1,3 дюйма, что практически не отличается от флагманских сенсоров, включая модуль ISOCELL Bright HMX (S5KHMX) с разрешением 108 Мп. Несмотря на это, новая камера Samsung будет предназначена для среднебюджетных смартфонов. Ожидается, что модуль заинтересует китайских производителей смартфонов, в том числе Huawei и Xiaomi.
Другие характеристики новой мобильной камеры Samsung неизвестны. Сенсор должен быть выпущен в течение 2020 года. Первые смартфоны, оснащенные 50-мегапиксельной камерой Samsung, следует ожидать к концу года.
Ранее стало известно, что Samsung разрабатывает камеру с разрешением 600 Мп, «превосходящую возможности человеческого глаза».
Источник: Twitter.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.
Зашёл я как то недавно в Самсунг и сравнил и свой 11 айфон камеры . С зумом-без ; мелкую съемку монеты на столе ; сьемку в темноте и движущихся объектов ( для этого у них есть стенд специализированный ) скажу честно айфон и Самсунг не уступают друг другу в Самсунг не понравилось некоторая мыльность фото . Конечно фото надо сравнивать не на экранах а при просмотре на компьютере в детальном рассмотрении . Но мне хватало для моего восприятия что мегапиксели не решают .