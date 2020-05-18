50 Мп камера в недорогих смартфонах? Samsung сделает это реальным

Такая камера уже в разработке.

Компания Samsung разрабатывает 50-мегапиксельный модуль камеры, предназначенный для среднебюджетных смартфонов. По словам инсайдера @UniverseIce, новый 50-мегапиксельный сенсор станет аналогом модуля камеры Sony IMX700 с разрешением 50 Мп, выпущенным компанией Sony в феврале 2020 года.

Новый 50-мегапиксельный сенсор будет иметь размер матрицы 1/1,3 дюйма, что практически не отличается от флагманских сенсоров, включая модуль ISOCELL Bright HMX (S5KHMX) с разрешением 108 Мп. Несмотря на это, новая камера Samsung будет предназначена для среднебюджетных смартфонов. Ожидается, что модуль заинтересует китайских производителей смартфонов, в том числе Huawei и Xiaomi.

Другие характеристики новой мобильной камеры Samsung неизвестны. Сенсор должен быть выпущен в течение 2020 года. Первые смартфоны, оснащенные 50-мегапиксельной камерой Samsung, следует ожидать к концу года.

Ранее стало известно, что Samsung разрабатывает камеру с разрешением 600 Мп, «превосходящую возможности человеческого глаза».

Источник: Twitter.

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