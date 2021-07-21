5G наступает — абсолютно все iPhone в 2022 году получат 5G-модемы

Ждем 5G и в РФ.

Впервые Apple выпустила 5G-айфоны в 2020 году. Речь о линейке iPhone 12. Не секрет, что iPhone 13 также получат 5G-модемы. К тому же, еще более совершенные, чем у айфонов 12. В 2022 году абсолютно все выпускаемые айфоны будут оснащены такими модемами. Не только iPhone 13, 13 Pro, 13 mini и 13 Pro Max, но и iPhone SE 3, который представят в начале следующего года.

Форм-фактор iPhone 6/7/8, мощь iPhone 13 (да, девайсу теперь приписывают A15 Bionic, а не A4), Touch ID и 5G-модем Snapdragon X60 — мечта, а не айфон. И всего за 400 баксов! Это мы взяли не из головы. Об этом пишет Nikkei Asia, авторитетный новостной источник.

Также сообщается, что выпуск iPhone 12 mini будет прекращен уже в начале нового года. Совсем!

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