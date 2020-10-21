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5G негативно влияет на заряд iPhone 12

21 Окт, 2020

5G негативно влияет на заряд iPhone 12

Первые покупатели протестировали устройство.

Новый отчет Tom’s Guide показывает степень сокращения времени автономной работы при использовании 5G. В нем описывается тест, в ходе которого пользователь  iPhone 12 постоянно просматривает веб-страницы при яркости экрана 150 нит и запускает новый сайт каждые 30 секунд, пока не разрядится батарея. Интересно, что тест проводился на iPhone 12 и 12 Pro как через 4G, так и через 5G.

The iPhone 12

При использовании 5G iPhone 12 проработал всего 8 часов 25 минут, а iPhone 12 Pro – 9 часов 6 минут. При использовании 4G iPhone 12 и 12 Pro работают лучше в  течение 10 часов 23 минут и 11 часов и 24 минут соответственно. Это означает, что iPhone 12 разряжается примерно на 20 процентов быстрее при использовании 5G .

К таким результатам мог привести тот факт, что Apple включила в iPhone 12 и iPhone 12 Pro «интеллектуальный режим данных», который выборочно отключает 5G, когда без него можно обойтись. Например, при потоковой передаче музыки с выключенным экраном режим Smart Data, отдает предпочтение 4G. Однако пользователи могут вручную отключить 5G, чтобы увеличить время автономной работы iPhone 12.

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1 Комментарий

  1. Александр:
    21.10.2020 в 17:59

    А как в меню выглядит отключение 5G а то в России лет так через нать увидим только )

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