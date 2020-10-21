5G негативно влияет на заряд iPhone 12

Первые покупатели протестировали устройство.

Новый отчет Tom’s Guide показывает степень сокращения времени автономной работы при использовании 5G. В нем описывается тест, в ходе которого пользователь iPhone 12 постоянно просматривает веб-страницы при яркости экрана 150 нит и запускает новый сайт каждые 30 секунд, пока не разрядится батарея. Интересно, что тест проводился на iPhone 12 и 12 Pro как через 4G, так и через 5G.

При использовании 5G iPhone 12 проработал всего 8 часов 25 минут, а iPhone 12 Pro – 9 часов 6 минут. При использовании 4G iPhone 12 и 12 Pro работают лучше в течение 10 часов 23 минут и 11 часов и 24 минут соответственно. Это означает, что iPhone 12 разряжается примерно на 20 процентов быстрее при использовании 5G .

К таким результатам мог привести тот факт, что Apple включила в iPhone 12 и iPhone 12 Pro «интеллектуальный режим данных», который выборочно отключает 5G, когда без него можно обойтись. Например, при потоковой передаче музыки с выключенным экраном режим Smart Data, отдает предпочтение 4G. Однако пользователи могут вручную отключить 5G, чтобы увеличить время автономной работы iPhone 12.

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