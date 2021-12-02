5G приходит в Россию — наконец-то!

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ГКРЧ рассмотрела заявку на предоставление частот для интернета 5G в Российской Федерации. Для проверки 5G решено использовать диапазон 4400-4990 МГц. Данные частоты выданы организации «НЦР» (а это «Ростелеком», «Вымпелком» и, да, «Мегафон»). Кроме того, частоты в будущем должен получить и МТС.

До сих пор данные частоты использовали гос. структуры, включая военных. Впрочем, некоторые частоты из упомянутого выше диапазона останутся за государством — 4555-4630 МГц и 4990-5000 МГц.

Масштабная проверка 5G в РФ начнется в ближайшее время. Сообщается, что развертывание сети будет производиться на оборудовании HUAWEI.

К слову, в метро Москвы будет использован 5G на частотах от 3,4 до 3,8 ГГц.

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