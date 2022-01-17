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5G-смартфон Vivo Y55 за $290 — цена, дата выхода, характеристики

17 Янв, 2022

5G-смартфон Vivo Y55 за $290 — цена, дата выхода, характеристики

Изучим.

Компания Vivo представила недорогой смартфон под названием Vivo Y55. Да, это младшая версия Y55s. Это бюджетник с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения 5G. Стильный дизайн, неплохая камера и большая батарея — среди главных достоинств.

Что еще?

Цена

Как и было сказано выше, $290. Сколько попросят у нас? Около 25 000 рублей.

Дата выхода

Там уже. А у нас? Ждем анонса.

Характеристики

  • SoC: Dimensity 700
  • Экран: 6,58 дюйма, IPS, Full HD+
  • Тыльная камера: 50+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • Батарея: 5000 мА*ч (у S-ки 6000 мА*ч)
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • ОЗУ: 4 ГБ (у S-ки 8 ГБ)
  • Флеш-память: 128 ГБ
  • Цвета: синий и черный

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