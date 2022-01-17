5G-смартфон Vivo Y55 за $290 — цена, дата выхода, характеристики
Изучим.
Компания Vivo представила недорогой смартфон под названием Vivo Y55. Да, это младшая версия Y55s. Это бюджетник с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения 5G. Стильный дизайн, неплохая камера и большая батарея — среди главных достоинств.
Что еще?
Цена
Как и было сказано выше, $290. Сколько попросят у нас? Около 25 000 рублей.
Дата выхода
Там уже. А у нас? Ждем анонса.
Характеристики
- SoC: Dimensity 700
- Экран: 6,58 дюйма, IPS, Full HD+
- Тыльная камера: 50+2+2 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- Батарея: 5000 мА*ч (у S-ки 6000 мА*ч)
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- ОЗУ: 4 ГБ (у S-ки 8 ГБ)
- Флеш-память: 128 ГБ
- Цвета: синий и черный
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