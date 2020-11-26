5G стоит очень дорого — названа себестоимость премиального iPhone 12 Pro

Во всем виноват 5G-модем.

Вчера мы рассказали вам, сколько стоит собрать обычный Айфон 12. А сегодня выяснилось, какова себестоимость премиального Айфон 12 Про.

Оказывается, его сборка обходится не намного дороже — в 406 баксов.

И теперь мы знаем, что самым дорогим компонентом является вовсе не OLED-дисплей (он, напомним, стоит 70 долларов), а 5G-модем Snapdragon X55 5G от Qualcomm. За него Apple приходится выкладывать аж 90 долларов. Да, модем, который полностью бесполезен у нас в России (5G у нас не работает), более чем в два раза дороже чипсета A14 (у него ценник равен 40 долларам).

Кроме того, теперь мы знаем, откуда родом компоненты Айфон 12 Про.

На 26,8% гаджет южнокорейский, на 21,9% американский, на те же 21,9% европейский, на 13,6% японский и на 11,1% тайваньский.

Источник: Nation.Lk

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