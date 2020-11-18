5G в России быть: скоро начнётся производство российского оборудования

Скоростной интернет будет и у нас.



В России вопрос с внедрением 5G решается очень тяжело. Но решение, видимо, найдено. На реализацию проекта выделено 208 млрд руб. Вот такая недешевая связь выходит в России.

До 2024-ого на сети 5-ого поколения решено потратить 208 млрд руб. Из них около 30 – из российского бюджета. Две трети из госденег будет направлено на разработку и производство российских базовых станций. Конечно, это только субсидия и денег этих не хватит. Но начало положено.

Планы правительства до 2024-ого года по внедрению 5G в России:

Охватить 10 городов-миллионников.

Использование российского оборудования не менее, чем на 30%.

Россия должна занять 8-ое место в мировом рейтинге пионеров этой сети.

Отнять 20% интернета у 3G/4G.

Как принималось это решение? В группу по созданиях дорожной карты по внедрению сети 5-ого поколения вошли: Ростелеком, Сбербанк, Росатом, Ростех и главный поставщик инновация – РЖД.

Кстати, на разработку плана ушёл целый год.

Вы тоже ждали эту новость? Я тут писал про скорое внедрение 6G и призывал наше правительство принять какие-нибудь меры по внедрению 5G и 6G в последствии. Приятно, что наше Правительство тоже читает Подкованную блоху. Всем лайк!

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