5G в России намерены отложить

Аж до 2024 года.

Минкомсвязь предложила отложить запуск 5G-сетей в России до 2024 года. Согласно предложению министерства, к указанному сроку мобильные сети пятого поколения должны быть запущены в десяти городах-миллионниках, причем на российском оборудовании.

В Минкомсвязи пояснили, что предложение сделано в рамках политики по укрупнению показателей. Для внесения изменений в федеральный проект «Информационная инфраструктура» необходимо согласование поправок с рабочей группой, подчеркнули в министерстве.

Некоторые представители ведущих операторов высказались против поправок. Член совета директоров «МегаФона» Анна Серебряникова заявила, что у граждан и бизнеса должна появиться возможность пользоваться 5G-сетями уже в 2021 году, а не в 2024 году.

Вице-президент МТС по технике Виктор Белов отметил, что принятие поправок фактически будет означать откладывание внедрения технологии 5G в России до 2024 года. Внедрение 5G-сетей на российском оборудовании с такой существенной задержкой приведет к отставанию всех отраслей экономики РФ от мировых лидеров, предупредил член совета директоров нескольких компаний группы МТС Андрей Ушацкий.

Источник: Ъ.

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