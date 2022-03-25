6 достойных патриотических фильмов, которые стоит увидеть
Рекомендуем.
Такое уж сейчас время, непростое. Но, как говорил один небезызвестный киногерой (покруче Терминатора будет и любого Рэмбо), «сила в правде»! И без патриотизма правды тоже не бывает. Нет, мы не о махровом, не ура-патриотизме. А взвешенном, осознанном. И отличное патриотичное кино у нас снимать умели и умеют. Воодушевляющее, порой пугающее, но заставляющее задуматься и преисполниться гордости за отечество.
Рекомендуем посмотреть вот эти российские фильмы. Для всех тех, кому не стыдно!
«Брат» и «Брат 2»
Без Данилы Багрова наша современная культура как бы совсем и не мыслится. Фильмы снятые в сложное для страны время посвящены вечным для каждого русского вопросам самоидентичности и места в этом мире. Крайне необычное, наполненное тонкой грустью и отчаянным нежеланием мириться с действительностью полотно в формате философского боевика.
«Брат» не просто так культовый. Это как песни Цоя и Талькова, только в киноформате.
«Балканский рубеж»
А это уже современная картина. Но снятая на очень высоком уровне, с классной картинкой, зрелищными баталиями, правдой и замечательной музыкой.
О чем? О печальной странице в истории Югославии. 1999 год.
«Летят журавли»
Невероятное произведение. Возможно, что самое важное для истории отечественного кино. Пронзительная драма, в центре повествования которой человеческие судьбы в условиях кошмарных событий середины прошлого века.
Сцена, когда влюбленные Борис с Вероникой гуляют по Москве и видят журавлей буквально вгрызается в сознание своей легкостью, непосредственностью. Счастье буквально искрится на нас с экрана.
С прогулки домой влюбленные возвращаются на рассвете 22 июня 1941 года…
Талантливейшая работа оператора и режисера. И, конечно, актеров.
«Иди и смотри»
Патриотичное, но очень сложное кино. Такое, которое буквально больно смотреть. От Элема Климова, который на своей шкуре прочувствовал, что такое нацизм и что такое большая война.
Вероятно, самое страшное кино о войне в истории кинематографа. При этом весь тот кошмар на экране, по словам самого же господина Климова, лишь верхушка айсберга… На экране далеко не самое страшное. Режиссер видел и куда хуже.
«Судьба человека»
За один только вот этот диалог эта картина достойна войти в историю нашего кино.
Главный герой, Андрей Соколов, оставляет семью и уходит на войну. Своих родных он больше никогда не увидит. Грустный, но в то же время преисполненный надежд фильм.
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