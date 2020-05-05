6 феноменальных коротких игр для ПК

🕹️ Короткие шедевры!

Далеко не всегда хочется пропадать в игровом мире на сотни часов. Вместо «Ведьмака» на 120 часов геймплея или Divinity: Original Sin 2 на 150 часов хочется пройти что-то быстро. Но при этом, чтобы игра запала и по-настоящему понравилась. Подсказали несколько таких коротких, но невероятно крутых игр для ПК. Каждую игру можно закончить за 5-6 часов, а при желании и вовсе за один вечер.

Resident Evil 3

Свежая Resident Evil 3 — ремейк культовой игры Resident Evil 3: Nemesis, вышедшей в 1999 году. Игроки берут на себя управление Джилл Валентайн, члена спецподразделения «S.T.A.R.S.», которая пытается выбраться из охваченного зомби города. Игра шикарная, но короткая (как раз, что нам надо). Даже если играть на самой высокой сложности и находить записки в абсолютно каждом углу, закончить ее получится за вечер-другой.

Superhot

Минималистичная игра, цель которой до боли проста — нужно пройти ряд уровней, убивая различными способами недружелюбно настроенных красных человечков. Особенной эту игру делает одна небольшая фишка. Время в Superhot движется только тогда, когда движетесь вы.

Her Story

Her Story — невероятная интерактивная игра, в которой вам предстоит взять на себя роль детектива и распутать загадочную историю девушки. Для восстановления событий потребуется просматривать записи с допроса, выполняя поиск по базе данных. Обещаем вам, что Her Story подарит вам уникальный игровой опыт и истинное наслаждение.

Journey

Название Journey говорит само за себя. Это путешествие. Странное и жутко красивое путешествие к горе под завораживающую музыку. В пути вам встретятся невиданные создания, захватывающие дух виды и даже другие игроки. Общаться или даже как-то контактировать с ними нельзя, но это и не требуется. Единственное, что вам будет нужно — знать, что вы не одиноки на этой дороге.

Firewatch

Запоминающаяся игра о том, как проходящий кризис среднего возраста Хэнк заступает в пожарную охрану лесов после пожаров в Йеллоустоне в 1988 году. Сперва Хэнку совсем нечем заняться, но после он вступает в контакт по рации с таинственной и забавной девушкой Делайлой. Под саундтрек ее голоса Хэнку предстоит провести лето за защитой лесов и ковырянии в себе.

Portal

Ну и куда же без классики. Первая часть Portal, признанная настоящей революцией в игровой индустрии, проходится всего за три часа. Но эти три часа станут для вас незабываемыми.

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