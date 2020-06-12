6 громких премьер июня. Идеально для выходных

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Еще не прошла и половина июня, а месяц уже оказался весьма мощным на новые фильмы и сериалы. В этой подборке собрали все лучшие премьеры первой половины июня, на которые следует обратить внимание на выходных.

Чики

Комедийный российский сериал с Ириной Горбачевой в главной роли рассказывает историю трех подруг секс-работниц, которые решают завязать с нелегальной деятельностью. Мотивация — их подруга и бывшая коллега, которая вернулась из Москвы с четким бизнес-планом по открытию прибыльного фитнес-клуба.

Алекс Райдер

Сериал об Алексе Райдере — обычном на первый взгляд подростке. Он и сам так думает, пока его жизнь не переворачивается после смерти его дяди, английского шпиона. На Алекса выходит агент из засекреченного отделения спецслужбы МИ-6 и сообщает ему, что тот, сам того не ведая, прошел обучение для того, чтобы стать таким же шпионом, как его дядя.

13 причин почему

5 июня на Netflix вышел заключительный сезон мощной психологической драмы «13 причин почему». Сериал рассказывает историю Клэя Дженсена, находящего на пороге своего дома коробку с аудиокассетами своей возлюбленной Ханны Бейкер, ранее покончившей жизнь самоубийством. В этих аудиозаписях Ханна раскрывает 13 причин, по которым она покончила с собой. Одна из этих причин — Клэй.

Кровавый след

Сериал повествует о хитрой схеме контрабанды алмазов и экзотических животных, в которую оказывается вовлечено огромное количество людей. Для любителей детективов к просмотру обязательно.

Затопленный город

Впечатляющий сериал рассказывает историю подростков-близнецов, которые вместе с матерью возвращаются в родной город. Вскоре после приезда их мать загадочно исчезает, оставляя детей разбираться с мрачными семейными тайнами.

В густом лесу

Нуарный детектив в центре сюжета которого мистическая пропажа детей из летнего лагеря. Полиция находит только двух из них и успокаивается. Спустя много лет неподалеку от лагеря появляется новая находка — человеческие кости, которые сподвигают брата одной из жертв возобновить поиски в густом лесу.

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