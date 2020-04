6 игр для тех, кто не может дождаться GTA VI

Играйте в ожидании — хватит надолго.



Даже по безумно смелым прогнозам до выхода GTA V еще полгода (сказали же, по БЕЗУМНО смелым). Если вы не знаете, как скоротать время в затянувшемся ожидании следующего хита Rockstar Games, мы подсказали шесть отличных игр, разделяющих идеологию Grand Theft Auto.

Yakuza 0

За что мы любим GTA? За огромную свободу действий. Помимо основных и даже побочных миссий игроки могут играть в теннис, заниматься йогой, устраивать турниры по гольфу и многое другое. Аналогичная безумная для большинства игр свобода предоставляется в Yakuza 0. Здесь вы можете петь в караоке, играть в бильярд, заниматься борьбой, танцевать, попробовать различные азартные игры и много всего другого. Что больше всего впечатляет, так это качество исполнения всех этих побочных внутриигровых активностей.

Saints Row: The Third

Saints Row всегда была бледной тенью GTA, несмотря на попытки разработчиков сделать «иначе». Однако терпение и труд все перетерли. С запуском Saints Row: The Third все изменилось. Серия перестала подражать «серьезной» GTA и стала откровенно глупой, но чертовски веселой. Интереснее всего, что смотреть игру на YouTube или Twitch куда менее интересно, чем играть самому.

Just Cause 4

Последнее утверждение касается и Just Cause 4 — играть самому в десятки раз круче. Just Cause 4 — это как если бы GTA V напичкали модами на нестандартную физику и смехотворное количество свободы. Впрочем, времена когда над Just Cause только посмеивались давно прошли. Серия не первый год бьет рекорды продаж.

Watch Dogs 2

Уверены, многие из вас точно слышали про первую часть Watch Dogs. До своего выхода игра подавалась как «улучшенная GTA» с продвинутой механикой хакинга, выводящую геймплей на новый уровень. У первой части совсем не сложилось, но Ubisoft не опустила руки. Вторая часть Watch Dogs — это добротная альтернатива GTA, которая обязательно вас затянет, если вы дадите ей шанс. Главная фишка игры, опция взлома всего и вся, осталась.

Red Dead Redemption 2

И, конечно, этот список нельзя было бы представить без Red Dead Redemption 2. Самая масштабная и проработанная игра Rockstar Games, выпущенная после GTA V. Несмотря на то, что события игры происходят в начале 20-го века, RDR 2 руководствуется теми же ценностями, что и GTA. Игроку предлагается огромный открытый мир, который действительно ощущается живым. Если по какой-то причине не играли, обязательно делайте это.

