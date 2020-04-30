6 игр про викингов для тех, кто ждет Assassin’s Creed Valhalla

Чтобы было не так утомительно ждать.

Это все-таки случилось — компания Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla. Новая часть легендарной серии Assassin’s Creed будет выполнена в сеттинге викингов, на что помимо названия указал официальный тизер игры. Геймплей Valhalla не показали, о дате выхода игры тоже ничего не сказали, поэтому поклонникам остается только смиренно ждать. Скрасить ожидания помогут эти шесть игр про викингов.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hellblade: Senua’s Sacrifice — это невероятный игровой опыт, который настоятельно рекомендуется каждому поклоннику игр, даже далекому от темы викингов. Игра рассказывает историю измученной кельтской воительницы, которая отправляется в страну мертвых для сражения за душу погибшего возлюбленного. В Hellblade: Senua’s Sacrifice прекрасно все за исключением, пожалуй, только продолжительности игры.

For Honor

For Honor — это эпический средневековый экшен, в который можно играть как вам вздумается. Можно крошить других игроков в многопользовательских сражениях, а можно проходить сюжетную кампанию и наслаждаться местной продуманной боевой системой. Выбор за вами. Помимо викингов в игре можно играть за рыцарей и самураев.

SMITE

SMITE — это уникальная MOBA с видом от третьего лица. Эта особенность делает игру совершенно непохожей на классические MOBA-игры, выводя сражения на совершенно новый стратегический уровень. Поклонники эпохи викингов будут без ума от местных персонажей. Играть можно за Локи, Одина, Фрейю, Скади и других богов скандинавской мифологии.

Banner Saga

Трилогия Banner Saga — одна из лучших тактических ролевых игр про викингов. В ней игрок отправляется в эпическое приключение по северным землям для того, чтобы одолеть опасность, угрожающую всему миру. Каждое решение игрока, в том числе в диалогах, влияет на развитие сюжета.

Northgard

Вдохновленная скандинавской мифологией стратегия Northgard прекрасна во всем: она красивая, увлекательная и, что сразу чувствуется, создана людьми, которые любят эпоху викингов. В Northgard игрок берет на себя контроль кланом викингов с целью покорения неизведанных земель и борьбы с другими кланами. Есть как полноценная однопользовательская кампания, так и возможность играть против других игроков по сети.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Ну и куда без легендарного Skyrim, для перепрохождения которого и помимо грядущего выхода Assassin’s Creed Valhalla всегда есть множество причин. Если раньше играли в Skyrim, то установите пару десятков лучших модов по настроению и отправляйтесь в очередное великое путешествие. Если же не играли, то… Ну тогда мы вам завидуем.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)