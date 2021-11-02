6 изумительных смартфонов со скидками на Алиэкспресс

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Подбираете смартфон? Погодите, подождите 11 ноября. В этот день на Алиэкспресс стартует грандиозная распродажа. Сможете приобрести понравившуюся модель с дисконтом. Ну а мы расскажем об интересных предложениях.

На любой вкус и кошелек! Поехали!

Суперхитовый Redmi 10

Невероятный бюджетник с характеристиками среднебюджетной модели. Читаем о нем подробно тут. Внутри мощный чипсет Helio G88, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти и потрясающий экран с частотой обновления 90 Гц. Основная камера тройная, с датчиками на 50+8+2 Мп.

Realme C11

Можно ли купить хороший смартфон за 6 тысяч рублей? Вполне. Realme C11 как раз такой. Аппаратной основой устройства является чип Unisoc SC9863A. Объем ОЗУ равен 2 ГБ, накопителя — 32 ГБ. Емкость аккумулятора — 5000 мА*ч. Есть даже быстрая 10-ваттная зарядка. И модуль NFC.

ZTE Blade L210

Да, даже дешевле 4,5 тысяч! Что предлагают за такие деньги? Компактный смартфон с 6-дюймовым дисплеем, 32 ГБ флеш-памяти и батареей на 2600 мА*ч. Работает под управлением Android Q Go.

OPPO A74

На OPPO A74 мы делали классный обзор. Тогда мы пришли к выводу, что: «Это неплохой современный смартфон для жизни. Он не лишён хорошей начинки и дизайна. А продаётся по цене конкурентов, то есть ОППО в себе уверены. Да и мы уверены, что телефон хороший».

Сейчас можно взять с хорошей скидкой.

Nokia 1.4

Недорогой и стильный смартфон с 6,5-дюймовый дисплеем с разрешением 1600 на 720 пикселей. Основная камера двойная, на 8+2 Мп. Селфи-камера 5-мегапиксельная. Емкость аккумулятор составляет 4000 мА*ч. Работает дольше суток.

Не монстр производительности, но сбалансированная модель на Android Q Go.

Realme 8 Pro

Realme 8 Pro базируется на мощном Snapdragon 720G, оснащается аккумулятором емкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой на 50 Вт. И, главное, тыльная камера получила крутой 108-мегапиксельный главный датчик. Это самый настоящий камерофон за 20 тысяч! Берем.

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