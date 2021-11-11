6 изумительных устройств от Xiaomi — покупаем на Алиэкспресс на скидках

Еще одна подборка.

Предлагаем ознакомиться с еще одной подборкой, посвященной полезным и классным устройствам от Xiaomi, которые можно приобрести со скидками на распродаже Алиэкспресс, стартующей 11 ноября. Не упускайте момент!

Поехали.

Смартфон Xiaomi 11T Lite 5G NE

Потрясающий смартфон. Среднебюджетный суперхит. Подробно мы об этом устройстве вам уже рассказывали. Новинка основана на чипсете Snapdragon 780G. У нее большой AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Максимальный объем ОЗУ составляет 8 ГБ. Емкость накопителя — до 256 ГБ.

Достойная камера, мощный процессор, стильный дизайн и высокий уровень автономности. Золотая середина.

Смартфон POCO X3 Pro

Еще один суперхит из мира смартфонов от POCO, дочернего бренда Xiaomi. Мы также о нем подробно писали ранее. Мы походили с ним, изучили со всех сторон, проверили при разных сценариях работы.

И вот такой вердикт вынесли: Poco X3 Pro – смартфон с очень современной начинкой и интересным дизайном задней крышки. Но наощупь он совершенно не кажется каким-то особенным – просто пластиковый корпус и всё. Плюсов у этого Poco хватает: достойный экран, отличный звук, 860-й Snapdragon, неплохие камеры и очень долгое время работы от одного заряда. Видно, что Poco очень стараются быть непохожими. Для этого они модифицировали прошивку и уделяют большое внимание дизайну задней части. Вышел действительно неплохой смартфон среднего уровня за очень адекватные деньги. Сумма будет максимально актуальной с покупкой на Али. Стоит ли покупать Poco X3 Pro? За сумму до 20000 руб – это отличный смарт, он не премиум, а просто работящий товарищ на каждый день. Но за полную стоимость Ростеста лучше подумать ещё. Кому подходит этот Poco? Фильмы, игры и целые дни без подзарядки нужны очень многим, согласитесь.

Смартфон Xiaomi 11T

Свежая новинка от Xiaomi. Среднебюджетный флагман 11T. Смартфон также уже побывал в наших руках. Читайте обзор, в нем много интересной и полезной информации. А еще — мы сравнили 11T с 11T Pro.

Напомним самые важные характеристики базового 11T: камера на 108 Мп, 67-ваттная зарядка, аккумулятор на 5000 мА*ч.

Беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro

Хорошие и стильные беспроводные наушники от одного из топовых производителей гаджетов. Redmi, напомним, это тоже бренд Xiaomi. За относительно небольшие деньги вы получите надежную модель с активным шумодавом. У Apple аналог дороже в разы!

Электрическая отвертка Xiaomi Electric Precision Screwdriver Kit

Простая в использовании электрическая отвертка. Для дома незаменимый помощник. Сэкономить вам уйму времени. Особенно, если вы любите заниматься сборкой мебели или реставрацией старых штуковин.

Электрический самокат Xiaomi Mi Electric Scooter

И, наконец, главный хит подборки. Электрический самокат. В нынешнем ритме жизни, в больших городах с пробками почти что идеальное средство передвижения. Реально экономит время. Максимальная скорость данной модели составляет 25 км/ч. На полном заряде проедет 30 км.

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