6 крутых сериалов, от которых невозможно оторваться

Скучно не будет!

Сегодня пятница, а значит подошло время составить очередную подборку годных сериалов. Эта шестерка никого не оставит равнодушным.

Увлекательная и необычные сериалы разных жанров.

Охотники

История группы охотников за нацистами, возглавляемой харизматичным лидером в исполнении легендарного Аль Пачино. Яркий и умный сериал. К тому же, с классным юмором и потрясающими персонажами. И очень, очень неожиданными поворотами сюжета.

Благие знамения

Экранизация книги Терри Гиллиама и Нила Геймана. Сериал наполнен юмором и буквально лучится светом, несмотря на, казалось бы, мрачную тематику. Гимн оптимизму и хорошему английскому юмору. А дуэт главных героев в исполнении Дэвида Теннанта и Майкла Шина — один из самых ярких кинотандемов современности.

Новый Папа

Сериал от культового итальянского режиссера Паоло Соррентино, продолжение «Молодого Папы» 2016 года выпуска. Увлекательная история, которая показывает жизнь Ватикана с неожиданной стороны.

Дракула

Удивительное переложение классической истории графа Дракулы. Действие разворачивается в разные эпохи. Каждая серия — будто отдельный фильм. Детективные ужасы со стильной картинкой, великолепным актерским составом и изумительной музыкой.

Страна Лавкрафта

В «Стране Лавкрафта» мы сталкиваемся с другой Америкой, наполненной мистикой и ужасами. Красочное шоу, порой пугающее, но и способное заставить задуматься. Как и в случае с «Дракулой», каждая серия тут почти что отдельное произведение.

Пацаны

И первый и второй сезон «Пацанов» удались! Самый неожиданный взгляд на супергероев и суперсилы в современном кино. С очень яркими персонажами и увлекательной центральной историей.

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