6 крутых сериалов, от которых невозможно оторваться
Скучно не будет!
Сегодня пятница, а значит подошло время составить очередную подборку годных сериалов. Эта шестерка никого не оставит равнодушным.
Увлекательная и необычные сериалы разных жанров.
Охотники
История группы охотников за нацистами, возглавляемой харизматичным лидером в исполнении легендарного Аль Пачино. Яркий и умный сериал. К тому же, с классным юмором и потрясающими персонажами. И очень, очень неожиданными поворотами сюжета.
Благие знамения
Экранизация книги Терри Гиллиама и Нила Геймана. Сериал наполнен юмором и буквально лучится светом, несмотря на, казалось бы, мрачную тематику. Гимн оптимизму и хорошему английскому юмору. А дуэт главных героев в исполнении Дэвида Теннанта и Майкла Шина — один из самых ярких кинотандемов современности.
Новый Папа
Сериал от культового итальянского режиссера Паоло Соррентино, продолжение «Молодого Папы» 2016 года выпуска. Увлекательная история, которая показывает жизнь Ватикана с неожиданной стороны.
Дракула
Удивительное переложение классической истории графа Дракулы. Действие разворачивается в разные эпохи. Каждая серия — будто отдельный фильм. Детективные ужасы со стильной картинкой, великолепным актерским составом и изумительной музыкой.
Страна Лавкрафта
В «Стране Лавкрафта» мы сталкиваемся с другой Америкой, наполненной мистикой и ужасами. Красочное шоу, порой пугающее, но и способное заставить задуматься. Как и в случае с «Дракулой», каждая серия тут почти что отдельное произведение.
Пацаны
И первый и второй сезон «Пацанов» удались! Самый неожиданный взгляд на супергероев и суперсилы в современном кино. С очень яркими персонажами и увлекательной центральной историей.
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