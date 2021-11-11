6 крутых устройств для iPhone и не только от UGREEN на Алиэкспресс
Берем на скидках!
Грандиозная распродажа Алиэкспресс начинается! Готовим деньги и начинаем покупать то, о чем мечтали на протяжении всего года. 11 ноября бывает раз в год. Скидки длятся не слишком долго, количество товаров ограничено. Так что не зевайте. Если решили брать, действуйте. У нас для очередная подборка классных товаров.
Поехали.
Быстрая беспроводная зарядная станция
- Цена: $20,16 (скидка 35%)
Классная быстрая беспроводная зарядка. Подойдет не только для айфонов, но и для всех других смартфонов с поддержкой скоростной беспроводной зарядки. Например, топовые Samsung’и она заряжает с мощностью 10 Вт, современные айфоны (начиная с iPhone 8) — 7,5 Вт. Прочие устройства — 5 Вт.
Магнитная беспроводная зарядка
- Цена: $22,5 (скидка 40%)
Аналог магнитной зарядки MagSafe, только куда дешевле. Мощность магнитной зарядки составляет 15 Вт. Современные айфоны зарядит довольно быстро. Качество на высоте.
Зарядка UGREEN мощностью 100 Вт на 4 порта
- Цена: $42,16 (скидка 40%)
Мощная универсальная зарядка. Если у вас современный iPhone 12 или 13, то будет полезна. Эти смартфоны поддерживают быструю зарядку. Например, айфоны 13 могут заряжаться со скоростью до 27 Вт. А если у вас еще и гаджет на Android с поддержкой более мощной зарядки (например, Redmi Note 11 Pro+ с 120-ваттной зарядкой или HONOR 50 с 66-ваттной), то вообще бесценный девайс.
Защитные пленки на Айфон 13/13 Про/13 Про Макс
- Цена: $8,95 (скидка 30%)
Простая, но полезная штука. Противоударная защитная пленка позволит сохранит экран вашего 13-го айфона в идеале. Если не планируете пользоваться смартфоном пожизненно, а хотите его продать позднее, незаменимая штуковина.
Беспроводные наушники UGREEN HiTune X5
Цена: $35,99 (скидка 35%)
Стильные наушники за небольшие деньги. Главное преимущество: работают долго. От 7 до 10 часов. А с зарядным кейсом, так и вовсе, до 30 часов. У AirPods такой автономности не было и нет.
Мягкий чехол для Айфон 13/13 Про/13 Про Макс
- Цена: $3,99 (скидка 30%)
Простой мягкий чехол. Очень легкий. А главное — прозрачный. Дизайн смартфона и его цвет будет виден владельцу и всем окружающим. С айфоном это важно.
Другие товары UGREEN
- Цены: низкие
Заходим в магазин UGREEN на Али и выбираем. Там очень много всего!
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