6 лучших новых виджетов iOS 15 — реально полезные

Расскажем и покажем.

Поставил публичную бету iOS 15. Ту самую, вышедшую пару дней назад. Полет нормальный. iPhone SE первого поколения на ней работает без проблем, не тормозит, батарейку жрёт стремительно, как и раньше. На iPhone XS пока не ставил (боюсь, все-таки основной смартфон). Обнаружил полезные новые виджеты. О них расскажу ниже. И покажу.

Начали.

Виджет Локатор

Итак, появился полезный виджет Локатора. Если у вас много айфонов в семье, вы привыкли знать, где находятся ваши дети, родители, супруга/супруг, то полезная штука. Выглядит так:

Добавляем стандартно. Зажимаем палец на экране, затем кликаем на + в правом верхнем углу дисплея. В поиске находим Локатор.

Добавляем виджет нужного размера. Радуемся.

Виджет App Store

Раньше его не было. Теперь появился.

Есть три размера. Мне подходит вот такой.

Также полезная штука. Экономит время, если часто пользуется магазином.

Виджет Контакты

В первой публичной бете ищите его по наименованию Contacts.

Пока еще на русский не перевели.

Тоже удобная штука. Мне нравится в большом размере. А вам?

Новый виджет Сон

Я, если честно, приложением Сон не пользуюсь. Итак сплю, как младенец.

Но если есть проблемы со сном, теоретически полезная штука.

Расширенный виджет Погоды

Как известно, Погода стала более крутой и продвинутой в iOS 15.

Виджет тоже.

Виджет Файлы

А это совершенно новый виджет.

Полезный? Вполне.

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