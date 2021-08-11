6 нововведений iOS 15 beta 5

Кое-что нашли. И интересное.

Apple представила пятую бета-версию iOS 15 вчера. Казалось, что ничего нового в ней нет (ну, кроме улучшенной стабильности и производительности). Но, покопавшись, кое-что обнаружить все же удалось. Об этом самом, найденном, вам и расскажем.

Итак.

Изменилась иконка приложения погода

Не слишком важное нововведение. Но все-таки что-то новое.

Пропал значок обновления страницы в Safari

При полном открытии страницы значок обновления страницы в браузере Safari исчез. В свернутом видео он, к счастью, остался.

Новые иконки приложений Камера и Распознавание звука в командном центре

Еще больше новых значков.

Новое уведомление при выключении iPhone

Когда решите выключить смартфон, увидите сообщение о том, что даже выключенный айфон можно отследить.

Информация о нововведениях в разных приложениях

Apple добавила в iOS описание нововведений таких приложений, как Карты, Фото, Напоминания и Home.

Больше возможностей по управлению фоновыми звуками

Добавлена возможность выключения фоновых звуков, когда вы не пользуетесь айфоном.

Информация о версии приложения Test Flight

Не особенно важно, но все-таки нововведение.

Hey that’s cool. iOS 15 Beta 5 pic.twitter.com/h27YrnlsXL — Ryan Jones (@rjonesy) August 10, 2021

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)