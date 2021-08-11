6 нововведений iOS 15 beta 5
Кое-что нашли. И интересное.
Apple представила пятую бета-версию iOS 15 вчера. Казалось, что ничего нового в ней нет (ну, кроме улучшенной стабильности и производительности). Но, покопавшись, кое-что обнаружить все же удалось. Об этом самом, найденном, вам и расскажем.
Итак.
Изменилась иконка приложения погода
Не слишком важное нововведение. Но все-таки что-то новое.
Пропал значок обновления страницы в Safari
При полном открытии страницы значок обновления страницы в браузере Safari исчез. В свернутом видео он, к счастью, остался.
Новые иконки приложений Камера и Распознавание звука в командном центре
Еще больше новых значков.
Новое уведомление при выключении iPhone
Когда решите выключить смартфон, увидите сообщение о том, что даже выключенный айфон можно отследить.
Информация о нововведениях в разных приложениях
Apple добавила в iOS описание нововведений таких приложений, как Карты, Фото, Напоминания и Home.
Больше возможностей по управлению фоновыми звуками
Добавлена возможность выключения фоновых звуков, когда вы не пользуетесь айфоном.
Информация о версии приложения Test Flight
Не особенно важно, но все-таки нововведение.
Hey that’s cool. iOS 15 Beta 5 pic.twitter.com/h27YrnlsXL
— Ryan Jones (@rjonesy) August 10, 2021
Читаем еще:
- Почему тупит бета iOS 15? Во всем виноват iCloud Private Relay
- Вышла iOS 15 beta 5 — что нового
- 5 фишек iOS 15, о которых мы мечтали, но не получили
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.