6 ошибок, которые совершает каждый при покупке смартфона

Избегайте их.

Очень многие покупатели смартфонов сталкиваются с тем, что теряются, когда приходят в магазин за новым устройством. Большинство не знает, какие конкретно характеристики они ждут от своего будущего гаджета, с какими нюансами они не готовы смириться.Чтобы избежать дальнейшего дискомфорта при использовании неподходящего для вас телефона, мы собрали самые типичные ошибки, которые совершает каждый, когда приобретает новый девайс.

Не идите в магазин, пока не поймете для чего вам нужен смартфон

Поверьте, это очень важный пункт. Если вы любите смотреть фильмы или играть в игры со своего смартфона, то вам нужно устройство с мощным процессором и большим дисплеем, а тем, кто хочет делать профессиональные снимки стоит сфокусироваться на качественной камере.

Стоит отметить, что производители смартфонов всегда делают акцент на одних характеристиках и экономят на других. Например, Samsung в бюджетных версиях делает акцент на дисплее и аккумуляторе, жертвую производительностью.

Не забывайте об объеме накопителя

Не менее важный пункт, который тоже стоит учитывать. Если телефон нужен вам только для базовых функций, то минимальный объем памяти подойдет. Однако если вам нужно загружать почту, снимки, приложения, то стоит обзавестись более объемным накопителем. Да и целом, стоит сразу брать устройство с большим количеством, чтобы не надеяться на внешние карты памяти, которые могут подвести в любой момент.

Учитывайте не количество мегапикселей камеры, а их размер

Многие маркетологи любят завлекать покупателей большим количеством мегапикселей, однако стоит учитывать, что благодаря их размеру изображение собирается воедино и становится более качественным. Именно поэтому чем меньше количество мегапикселей, тем больше их размер.

Обращайте внимание на флагманские модели

Дело в том, что флагманские модели на момент выхода получают самый мощный процессор, поэтому могут быть актуальными еще несколько лет, поэтому стоимость прошлых моделей со временем занижается, но при этом они не уступают новичкам. Стоит обращать внимание на поддержку обновления со стороны производителя и не делать выбор в пользу моделей, которым больше двух лет.

Не берите витринный образец

Перед покупкой всегда уточняйте, а не дают ли вам образец с витрины, что вполне возможно. Иначе вы рискуете получить слабый смартфон, который может прекратить свою работу в ближайшее время. Этому способствует потеря емкости аккумулятора, так как витринные образцы подключены к сети весь день. Так же случается выгорание матрицы, когда на экране отображается один и тот же контент.

Не ведитесь на дополнительные услуги в магазине

Сотрудники часто предлагают подключить на ваше устройство базовые программы за дополнительную плату. Все эти функции вы можете настроить сами, тем более многие компании устанавливают все сами. Более того, во время подключения сотрудники могут удалить важные для устройства файлы, что негативно отразится на работе смартфона.

Признавайтесь, а вы совершали хоть одну из этих ошибок?

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