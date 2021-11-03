6 пауэрбанков для iPhone и не только с Алиэкспресс

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Большинство айфонов, к сожалению, нельзя назвать монстрами автономности. Если нужен долгоиграющий айфон, нужно обращать внимание на iPhone 12 Pro Max и iPhone 13 Pro Max. А стоят они дорого, весят много, карман оттягивают, да и одной рукой пользоваться ими неудобно. Поэтому всем тем, у кого не Про Максы знакомы проблема, когда смартфон неожиданно разрядился. Особенно, если вы пользуетесь iPhone SE (хоть первым, хоть вторым).

Как решить проблему? Купить пауэрбанк. На много мА*ч. Где? На Алиэкспресс. Когда? С 11 ноября начинаются скидки. Откладывайте товары в корзины и оформляйте заказы с 11 числа.

Что взять? А вот что:

Пауэрбанк от Xiaomi на 10 000 мА*ч

Великолепный портативный аккумулятор на 10 000 мА*ч. Его хватит на пару-тройку полных зарядов обычных айфонов. К тому же, есть поддержка скоростной зарядки мощностью 18 Вт. Это важно!

Да, не только для айфонов. Для всех других смартфонов тоже подойдет. Как и все другие пауэрбанки ниже.

Внешний аккумулятор ROMOSS SW20PS+ на 20 000 мА*ч

А это уже более емкий пауэрбанк. 20 000 мА*ч в повседневной жизни — хватит за глаза. На пару тройку гаджетов, да еще и зарядите их по несколько раз. Также есть быстрая 18-ваттная зарядка. А еще — годовая гарантия.

Пауэрбанк ROMOSS Zeus на 40 000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт

А вот это уже самое настоящее нечто. Зевс он назван не просто так. Это пауэрбанк на 40 тысяч мА*ч. Такого для одного смартфона хватит больше чем на неделю! Как раз для тех, кто не любит слишком часто заряжать внешние аккумуляторы.

Своих денег точно стоит! Тем более, что у Зевса от ROMOSS есть светодиодный дисплей, поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт (айфон от 12 до 60% заряжается всего за полчаса), два входа и три выхода.

Пауэрбанк от Redmi на 10 000 мА*ч

За такие деньги ничего лучше не найдете, гарантируем. Пауэрбанк от именитого производителя (Redmi принадлежит Xiaomi). Компактный, легкий, достаточно емкий. И, да, с 18-ваттной быстрой зарядкой.

DIGMA Power Delivery DG-20000-PL-W на 20 000 мА*ч

Стильный и недорогой внешний аккумулятор на 20 000 мА*ч. Время полной его зарядки составляет 7 часов. Хватит на полную зарядку 4-5 айфонов (в зависимости от емкости батареи).

Внешний аккумулятор Baseus на 20 000 мА*ч с быстрой 20-ваттной зарядкой

Чем хорош? Не только низкой ценой и привлекательным дизайном. У него 20 000 мА*ч.

И в нашей подборке у него самая быстрая зарядка. Ее мощность составляет 20 Вт!

Что еще купить на Али?

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