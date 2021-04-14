6 полезных товаров с AliExpress для настоящего мужчины

Для весны и лета.

Весна в самом разгаре. Впереди лето. Кто-то отправится путешествовать, другие выберут рыбалку, ну а третьи просто будут гулять. Некоторые по горам, другие по полям, ну а третьи, вовсе, вдоль морей, холмов и лесов. Расскажем о полезных штуках с Али, которые скрасят вашу весну и лето.

Крутые и полезные вещи с AliExpress.

Ударопрочный защитный чехол

Он не только выглядит круто (напоминает костюм Железного человека), но и отлично защищает ваш айфон. Стоимость разнится от того, какой именно у вас смартфон. Вы также можете выбрать понравившийся цвет.

Вакуумный мешок

Полезная штука для тех, кто хочет привезти что-нибудь в безопасности из поездки. Такой мешок защищает от влаги и пыли, а еще позволяет уменьшить размер какого-нибудь полотенца или сумки (без хрупких предметов). В нем также можно возить сыры и колбасы.

Складной дрон

Это, конечно, не профессиональный дрон, как за 100 тысяч, но зато его просто сложить и положить в сумку. Снимает вполне неплохо.

Летний душ

Удобный душ (от 20 литров), его легко прицепить к дереву, набрать воды и наслаждаться прохладной водой в летнюю жару на природе. Термометр, к слову, встроенный. Всегда будете знать, какой водой моетесь (горячей или холодной).

Фонарь на лоб

Необходимая в походах штука, особенно если вы отправляетесь в лес или, допустим, в горы. Имеет датчик для подачи сигнала SOS, а также встроенный сенсор движения (вдруг, например, вы встретите медведя).

Внешний пауэрбанк на 20 000/30 000 мА*ч

Необходимая штука везде и всюду. Например, если вы гуляете по стране, и вам срочно нужен доступ к ноутбуку. А еще он позволяет зарядить смартфон и любый другой девайс.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)