6 полезных товаров с AliExpress для настоящего мужчины
Для весны и лета.
Весна в самом разгаре. Впереди лето. Кто-то отправится путешествовать, другие выберут рыбалку, ну а третьи просто будут гулять. Некоторые по горам, другие по полям, ну а третьи, вовсе, вдоль морей, холмов и лесов. Расскажем о полезных штуках с Али, которые скрасят вашу весну и лето.
Крутые и полезные вещи с AliExpress.
Ударопрочный защитный чехол
- Цена: 240-900 рублей (зависит от модели)
Он не только выглядит круто (напоминает костюм Железного человека), но и отлично защищает ваш айфон. Стоимость разнится от того, какой именно у вас смартфон. Вы также можете выбрать понравившийся цвет.
Вакуумный мешок
- Цена: 133-280 рублей
Полезная штука для тех, кто хочет привезти что-нибудь в безопасности из поездки. Такой мешок защищает от влаги и пыли, а еще позволяет уменьшить размер какого-нибудь полотенца или сумки (без хрупких предметов). В нем также можно возить сыры и колбасы.
Складной дрон
- Цена: 4184-8927 рублей
Это, конечно, не профессиональный дрон, как за 100 тысяч, но зато его просто сложить и положить в сумку. Снимает вполне неплохо.
Летний душ
- Цена: 563-1207 рублей
Удобный душ (от 20 литров), его легко прицепить к дереву, набрать воды и наслаждаться прохладной водой в летнюю жару на природе. Термометр, к слову, встроенный. Всегда будете знать, какой водой моетесь (горячей или холодной).
Фонарь на лоб
- Цена: от 390 рублей
Необходимая в походах штука, особенно если вы отправляетесь в лес или, допустим, в горы. Имеет датчик для подачи сигнала SOS, а также встроенный сенсор движения (вдруг, например, вы встретите медведя).
Внешний пауэрбанк на 20 000/30 000 мА*ч
- Цена: 3920-4312 рублей
Необходимая штука везде и всюду. Например, если вы гуляете по стране, и вам срочно нужен доступ к ноутбуку. А еще он позволяет зарядить смартфон и любый другой девайс.
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