6 потрясающих фактов о Луне, которые вы не знали
Очень интересно.
Мы заметили, что тема космоса интересует нашу аудиторию. Поэтому мы будем иногда рассказывать о нашей вселенной, не забывая также о Солнечной системе и небесных телах внутри нее. Сегодня героиня нашей подборки фактов — Луна.
Что же такого удивительного можно рассказать о спутнике нашей родной планеты?
Кто увидел Луну первым из окна космического корабля?
А вы знали что первыми землянами, облетевшими вокруг Луны на космическом корабле, были вовсе не люди? И не собаки и даже не кошки. Первым живым существом с Земли, увидевшим луну в окно космического корабля, была черепаха. Компанию ей составили бактерии, некоторые виды растений и насекомые.
Сила человека на Луне была бы колоссальной
Учитывая, что притяжение на Луне примерно в 5-6 раз меньше, чем на нашей родной планете, даже самый хилый человек сумел бы поднять там груз в разы больше собственного веса. А прыгать бы люди смогли на высоту выше 10 метров!
Мгновенный приход дня и ночи
Из-за того, что на Луне отсутствует атмосфера, плавного перехода от дня к ночи и обратно здесь нет. Ночь или день наступают мгновенно.
Луна-2
Именно «Луна-2» стал первым аппаратом, созданным руками человека, который попал на поверхность Луны. Он был создан в СССР.
Беззащитная Луна
Вся поверхность Луны в кратерах разной глубины. Почему? Потому, что у нее нет защиты от космических бомбардировок. Отсутствие атмосферы делают наш спутник легкой мишенью для метеоритов и астероидов.
Удивительное совпадение при лунном затмении
Когда происходит солнечное затмение, лунный диск точно совпадает с диском Солнца, закрывая его. Почему так происходит? Рассказываем. Диаметр Солнца в четыре сотни раз больше диаметра Луны. Солнце аналогичным образом находится в 400 раз дальше от Земли, чем Луна. С Земли Луна и Солнце кажутся практически идентичными по размеру. Но так будет не всегда. Луна удаляется от Земли. Со временем полное солнечное затмение станет лишь историей.
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А ещё недавно выяснилось что Луна не пригодны для жизни: “Длительный контакт с лунной пылью не только приведет к появлению серьезных проблем в работе легких, но и вызовет воспаления и повысит шансы на развитие рака. Если “командировки” на Луну будут длиться несколько недель или месяцев, предотвратить это вряд ли удастся”, — заявил Брюс Демпл (Bruce Demple) из университета Стоуни-Брук (США).