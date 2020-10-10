6 потрясающих фактов о Луне, которые вы не знали

Очень интересно.



Мы заметили, что тема космоса интересует нашу аудиторию. Поэтому мы будем иногда рассказывать о нашей вселенной, не забывая также о Солнечной системе и небесных телах внутри нее. Сегодня героиня нашей подборки фактов — Луна.

Что же такого удивительного можно рассказать о спутнике нашей родной планеты?

Кто увидел Луну первым из окна космического корабля?

А вы знали что первыми землянами, облетевшими вокруг Луны на космическом корабле, были вовсе не люди? И не собаки и даже не кошки. Первым живым существом с Земли, увидевшим луну в окно космического корабля, была черепаха. Компанию ей составили бактерии, некоторые виды растений и насекомые.

Сила человека на Луне была бы колоссальной

Учитывая, что притяжение на Луне примерно в 5-6 раз меньше, чем на нашей родной планете, даже самый хилый человек сумел бы поднять там груз в разы больше собственного веса. А прыгать бы люди смогли на высоту выше 10 метров!

Мгновенный приход дня и ночи

Из-за того, что на Луне отсутствует атмосфера, плавного перехода от дня к ночи и обратно здесь нет. Ночь или день наступают мгновенно.

Луна-2

Именно «Луна-2» стал первым аппаратом, созданным руками человека, который попал на поверхность Луны. Он был создан в СССР.

Беззащитная Луна

Вся поверхность Луны в кратерах разной глубины. Почему? Потому, что у нее нет защиты от космических бомбардировок. Отсутствие атмосферы делают наш спутник легкой мишенью для метеоритов и астероидов.

Удивительное совпадение при лунном затмении

Когда происходит солнечное затмение, лунный диск точно совпадает с диском Солнца, закрывая его. Почему так происходит? Рассказываем. Диаметр Солнца в четыре сотни раз больше диаметра Луны. Солнце аналогичным образом находится в 400 раз дальше от Земли, чем Луна. С Земли Луна и Солнце кажутся практически идентичными по размеру. Но так будет не всегда. Луна удаляется от Земли. Со временем полное солнечное затмение станет лишь историей.

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