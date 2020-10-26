6 способов платить за связь меньше

Экономим с умом.

Всем привет! Каждый из нас хотел бы платить за связь меньше. Например, я раньше ежемесячно отдавал за связь 2000 руб. А сейчас снизил расход до 500. И подготовил несколько приёмов для вас. Поехали!

1. Сменить или настроить тариф. Если новый тариф не начнут рекламировать, то мы и не узнаем о нём. А часто он бывает выгоднее вашего актуального. Поэтому лучше иногда проверять линейку тарифов на сайте. А ещё многие тарифные планы сейчас позволяют гибкую настройку. Можно сократить количество минут или гигабайт. И этим уменьшить ежемесячную плату.

Совет: многие неновые тарифы до сих пор имеют внутрисетевой роуминг. То есть выезжая на дачу в соседнюю область, вы начинаете платить гораздо больше. Так что проверьте условия обслуживания ваших бабушек, дедушек и родителей.

2. Подключить пакет услуг. Все операторы связи предлагают услуги домашнего интернета и телевидения. Если подключить все услуги одним пакетом, то можно неплохо сэкономить.

Совет: ещё почти все операторы могут подключить и ваш домашний телефон. Нередко это тоже бывает выгодно, проверьте.

3. Выбирайте семейный тариф. Можно подключить всё семью к одному тарифу или одному лицевому счёту. Так вы сможете неплохо сэкономить. Получается следующее: или минуты, смс и Гб расходуются из общей копилки, или получаете скидку за подключение всех членов семьи к специальному тарифу.

4. Попросите скидку. Вы всегда можете просто позвонить оператору и сказать, что вы посмотрели тарифы у конкурентов. И там оказалось дешевле. Многие операторы охотно дадут вам скидку. Ведь они дорожат каждым клиентом. Например, Билайн мне тут же предоставил скидку в 10%.

Интересный факт: если скидку вам предоставить не смогут, то всё равно предложат более выгодное условие. Это может быть какое-то спецпредложение или даже закрытый тариф.

5. Смените оператора. Сейчас у всех операторов тарифные линейки очень похожи. Но всё-таки у каждого есть свои интересные фишки. Например, у Теле2 переносятся остатки на следующий месяц, а у МТС часто в тариф включено МТС.ТВ.

6. Сим-карта для роуминга. У каждого оператора свои условия для путешественников. Проверяйте условия для страны, в которую планируете путешествие. И оформляйте карту для экономии. Главное: не забыть заблокировать сим-карту или хотя бы отключить необходимые платные опции по возвращении.

А есть ли у вас какие-нибудь лайфкахи на эту тему? Пишите в комментариях!

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