7 изумительных сериалов 90-х, которые стоит увидеть

Или пересмотреть.

Хорошие сериалы выходят сегодня, выходили они и в прошлом. В 1990-х их было множество. И некоторые обрели статус культовых. Расскажем о 7 запомнившихся нам. Если не смотрели, обязательно наверстайте упущенное. А тем, кто их уже видел, наверняка будет приятно предаться ностальгии и пересмотреть любимые шоу.

Бегом, к экрану!

Удивительные Странствия Геракла

По-хорошему наивный, добрый и красивый сериал с минимум спецэффектов, а значит не устареет никогда. В центре внимания любопытные истории по мотивам мифов и яркие, харизматичные персонажи. И их тут великое множество, начиная с самого Геракла в исполнении Кевина Сорбо (его лучшая роль, без вариантов) и заканчивая многочисленным пантеоном бого-олимпийцев.

А еще потрясающие пейзажи Новой Зеландии и роскошная музыка. Залипните надолго, благо сезонов множество!

Лекс

Фантастическая Sci-Fi-сага про живой корабль, галактическую рабу любви, робота и других ярких персонажей, путешествующих по вселенной, скрываясь от могучего злодея и сражаясь с ним по мере возможностей.

Самое классное тут это атмосфера. А еще юмор! Это очень необычное шоу, подобных которому не было и до сих пор нет. Классика.

Твин Пикс

Ну без него никуда. Мистический культовый детектив про городок, где все не то, чем кажется. Тихий и мирный, буквально прообраз Silent Hill’а с мрачными тайнами, кошмарными пороками и, конечно, сверхъестественной чертовщиной.

Смотрим с самого начала и до финала, который, к слову, современный.

Чудеса Науки

Двое друзей-подростков случайно создают девушку с помощью компьютера и искусственного интеллекта. Разумеется, им нужно от нее только одно.

Но нет, это вовсе не кино для взрослых. Напротив, изящная подростковая драма и классное семейное кино.

Вавилон 5

Космический эпик с огромным количеством всевозможных инопланетян. В центре повествования станция «Вавилон», призванная воплотить в себе идею вселенной без войны. Центр, где цивилизации решают вопрос дипломатически, а не с помощью оружия.

Сонм политиков, искателей приключений, путешественник — каждый найдет персонажа по душе!

Секретные Материалы

Классика фантастического кино и правильного сериала о пришельцах. Завершился совсем недавно. Смотрели современные сезоны, но пропустили те, из 90-х? Очень зря. Наверстывайте.

Тем более, что каждая серия почти что отдельное кино.

Байки из Склепа

А это уже сериал ужасов. Но не пугающих, а юморных. Тонко! Каждая серия — отдельная история, традиционно заканчивающаяся для героев крайне плачевно.

Сериал создан с душой, любителями одноименных комиксов Уильяма М. Гейнса. Думается, не разочаруетесь!

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