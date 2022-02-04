7 изумительных сериалов 90-х, которые стоит увидеть
Или пересмотреть.
Хорошие сериалы выходят сегодня, выходили они и в прошлом. В 1990-х их было множество. И некоторые обрели статус культовых. Расскажем о 7 запомнившихся нам. Если не смотрели, обязательно наверстайте упущенное. А тем, кто их уже видел, наверняка будет приятно предаться ностальгии и пересмотреть любимые шоу.
Бегом, к экрану!
Удивительные Странствия Геракла
По-хорошему наивный, добрый и красивый сериал с минимум спецэффектов, а значит не устареет никогда. В центре внимания любопытные истории по мотивам мифов и яркие, харизматичные персонажи. И их тут великое множество, начиная с самого Геракла в исполнении Кевина Сорбо (его лучшая роль, без вариантов) и заканчивая многочисленным пантеоном бого-олимпийцев.
А еще потрясающие пейзажи Новой Зеландии и роскошная музыка. Залипните надолго, благо сезонов множество!
Лекс
Фантастическая Sci-Fi-сага про живой корабль, галактическую рабу любви, робота и других ярких персонажей, путешествующих по вселенной, скрываясь от могучего злодея и сражаясь с ним по мере возможностей.
Самое классное тут это атмосфера. А еще юмор! Это очень необычное шоу, подобных которому не было и до сих пор нет. Классика.
Твин Пикс
Ну без него никуда. Мистический культовый детектив про городок, где все не то, чем кажется. Тихий и мирный, буквально прообраз Silent Hill’а с мрачными тайнами, кошмарными пороками и, конечно, сверхъестественной чертовщиной.
Смотрим с самого начала и до финала, который, к слову, современный.
Чудеса Науки
Двое друзей-подростков случайно создают девушку с помощью компьютера и искусственного интеллекта. Разумеется, им нужно от нее только одно.
Но нет, это вовсе не кино для взрослых. Напротив, изящная подростковая драма и классное семейное кино.
Вавилон 5
Космический эпик с огромным количеством всевозможных инопланетян. В центре повествования станция «Вавилон», призванная воплотить в себе идею вселенной без войны. Центр, где цивилизации решают вопрос дипломатически, а не с помощью оружия.
Сонм политиков, искателей приключений, путешественник — каждый найдет персонажа по душе!
Секретные Материалы
Классика фантастического кино и правильного сериала о пришельцах. Завершился совсем недавно. Смотрели современные сезоны, но пропустили те, из 90-х? Очень зря. Наверстывайте.
Тем более, что каждая серия почти что отдельное кино.
Байки из Склепа
А это уже сериал ужасов. Но не пугающих, а юморных. Тонко! Каждая серия — отдельная история, традиционно заканчивающаяся для героев крайне плачевно.
Сериал создан с душой, любителями одноименных комиксов Уильяма М. Гейнса. Думается, не разочаруетесь!
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