7 книг, которые легко читаются за один вечер

Подборка для любителей.

Хотите что-то почитать, но так, чтобы «быстро и эффективно»? Таких книг море! Рассказали о семи увлекательных книгах, которые вы прочитаете буквально за один вечер и точно останетесь довольны.

«Записки юного врача» — сборник рассказов Михаила Булгакова о жизни молодого врача, во многом основанные на личном опыте работы автора в сельской больнице. В настоящее время очень актуальная и познавательная книга, которая читается на одном дыхании.

Эсперансе очень стыдно за свой бедный дом на Манго-стрит. Она мечтает как можно скорее вырасти, сбежать из родного города и стать писательницей. Но пока ей остается только наблюдать за тяжелой, но на удивление счастливой жизнью соседей по бедному району.

Юная Холли Хоган попадает в приемную семью и ее жизнь становится безрадостной. Она только и думает о том, как вернуться в Ирландию и отыскать свою родную маму. Однако действовать она никак не решается — не хватает характера. Все меняется, когда девушка находит белокурый парик и вмиг превращается в Солас. В совершенно другую девчонку, которой отправиться в опасное приключение через всю страну — раз плюнуть.

Вика завела рыжего котенка и ее жизнь начала меняться. Сперва «рыжик» раскрыл глаза героини на неприглядное поведение мужа, от которого она и так давно собиралась уйти. Далее по наводке кота девушка приняла участие в конкурсе архитекторов и нашла работу мечты. А потом усатый и вовсе помог Вике наладить контакт с настоящим домовым, прямо в квартире в центре Москвы!

Тесса Мархэм вернулась домой и обнаружила на кухне маленького мальчика. «Ты моя мамочка?», — спросил малыш. Но Тесса — не мать. Больше не мать. Первого ребенка она потеряла при родах, а второй погиб совсем недавно. Вызывать полицию было ошибкой. Полицейские подозревают женщину в краже ребенка, да и близкие Тессе люди сомневаются в случайности произошедшего. Доходит до того, что и сама Тесса перестает верить себе.

Одна из самых известных работ Эрнеста Хемингуэя. Пропитанная одиночеством и безысходностью книга с одной стороны повествует о человеке и стихии, о нищете, но преданности своему делу. С другой же стороны она рассказывает о желании жить и готовности сделать что угодно ради собственного спасения.

Покорить Марс, этот изменчивый мир, населенный враждебными неуловимыми созданиями, мечта многих. Хотите? Ну значит дерзайте. Но будьте готовы к тому, что тоска по Земле окажется невыносимой. Удивительные марсианские истории Рэя Брэдбери — классика мировой литературы.

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