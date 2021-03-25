7 крайне полезных вещей с AliEpxress

Недорого и полезно.

Продолжаем нашу давнюю традицию составления подборок с AliEpress. Полезные вещи самого разного типа и на все случаи жизни.

А еще, что немаловажно, совсем недорого.

1. Чесалка для спины

Цена: 70 рублей

Очень необычная чесалка для спины. Крепится к ручке. Компактная, удобная, а еще стоит буквально копейки. Пробуем!

2. Бесшумные настенные часы

Цена: 1000 рублей

Настенные часы, которые вообще не издают звук. Не будут мешать вам спать. А еще покажут температуру и определят влажность воздуха.

3. Велосипедный насос

Цена: 550 рублей

Катаетесь на велике? Тогда вы знаете, как бывает обидно, когда у него спустило шину, а у вас нет под рукой насоса. Вот этот компактный насос как раз решит проблему. Не забывайте брать его с собой!

4. Органайзер на спинке сидения

Цена: от 700 до 1500 рублей (зависит от размера)

Заядлый автомобилист? Путешествуете на машине? Тогда вот такой вот органайзер на спинку заднего сидения будет как раз кстати. Дети будут в восторге. А также жена, родители, друзья.

5. Стильные солнцезащитные очки

Цена: 470 рублей

Стильные ретро-очки защитят от солнца и придадут вам по-настоящему крутой вид. Летом незаменимая штука.

6. Ручной эспандер на 60 кг

Цена: 470 рублей

У мужчины должна быть сильная рука. И этот ручной эспандер об этом позаботится. А еще позволит размяться. Это полезно.

7. Компактный бинокль

Цена: 1050 рублей

Любите наблюдать за птицами? Рассматривать горы в отпуске? Смотреть вдаль? Но большой бинокль желания таскать с собой нет? Тогда берите вот этот компактный.

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