7 крайне полезных вещей с AliEpxress
Недорого и полезно.
Продолжаем нашу давнюю традицию составления подборок с AliEpress. Полезные вещи самого разного типа и на все случаи жизни.
А еще, что немаловажно, совсем недорого.
1. Чесалка для спины
Цена: 70 рублей
Очень необычная чесалка для спины. Крепится к ручке. Компактная, удобная, а еще стоит буквально копейки. Пробуем!
2. Бесшумные настенные часы
Цена: 1000 рублей
Настенные часы, которые вообще не издают звук. Не будут мешать вам спать. А еще покажут температуру и определят влажность воздуха.
3. Велосипедный насос
Цена: 550 рублей
Катаетесь на велике? Тогда вы знаете, как бывает обидно, когда у него спустило шину, а у вас нет под рукой насоса. Вот этот компактный насос как раз решит проблему. Не забывайте брать его с собой!
4. Органайзер на спинке сидения
Цена: от 700 до 1500 рублей (зависит от размера)
Заядлый автомобилист? Путешествуете на машине? Тогда вот такой вот органайзер на спинку заднего сидения будет как раз кстати. Дети будут в восторге. А также жена, родители, друзья.
5. Стильные солнцезащитные очки
Цена: 470 рублей
Стильные ретро-очки защитят от солнца и придадут вам по-настоящему крутой вид. Летом незаменимая штука.
6. Ручной эспандер на 60 кг
Цена: 470 рублей
У мужчины должна быть сильная рука. И этот ручной эспандер об этом позаботится. А еще позволит размяться. Это полезно.
7. Компактный бинокль
Цена: 1050 рублей
Любите наблюдать за птицами? Рассматривать горы в отпуске? Смотреть вдаль? Но большой бинокль желания таскать с собой нет? Тогда берите вот этот компактный.
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