7 крутых гаджетов от Xiaomi на Алиэкспресс со скидками
Не пожалеете, если купите.
Планируете приобрести смартфон от Xiaomi или под брендом Redmi, POCO? Смарт-часы? Быть может, вам нужен фитнес-браслет? Сейчас самое лучшее время отложить товар в корзину на Алиэкспресс, чтобы затем купить его 11 ноября. В этот день, напоминаем, начинается грандиозная распродажа.
Что взять? Посоветуем!
Xiaomi Mi Watch Lite
- Цена: 3289 рублей
Недорогие умные часы от Xiaomi, которые имеют все необходимые в повседневной жизни функции. У них довольно большой яркий 1,4-дюймовый ЖК-экран, батарея, обеспечивающая автономность на уровне 216 часов, множество спортивных режимов.
Также есть пульсометр, гироскоп, шагомер и геомагнитный датчик.
Внешний аккумулятор Redmi Fast Charge Power Bank на 20 000 мА*ч
- Цена: 1588 рублей
Стильный и недорогой пауэрбанк емкостью 20 000 мА*ч. Предусмотрена функция скоростной зарядки мощностью 18 Вт.
Смартфон Redmi 9C
- Цена: 9290 рублей
Замечательный бюджетник с батареей на 5000 мА*ч. Гаджет оснащен 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 2 ГБ ОЗУ и накопителем на 32 ГБ. Основная камера двойная, 13+2 Мп. И, самое приятное, есть модуль NFC для бесконтактных платежей.
Xiaomi Mi Smart Band 5
- Цена: 2040 рублей
Почему не 6? А потому, что шестой Mi Band за такие деньги вы никогда не купите. А за 2 тысячи рублей Mi Smart Band 5 это находка! Великолепный фитнес-трекер, который почти столь же хорош, как и шестая версия. Разве что датчика измерения сатурации нет.
Redmi 9
- Цена: 11 889 рублей
Смартфон не просто так является суперхитом продаж по всему миру. За столь небольшие деньги вы получаете устройство с аккумулятором на 5000 мА*ч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и чипсетом Helio G80 внутри.
Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2
- Цена: 1340 рублей
Наушники менее чем за 1,5 тысячи рублей с Bluetooth 5.0, эргономичным дизайном, функцией автоматического подключения к смартфону, управлением одной кнопкой и голосовым помощником.
POCO F3
- Цена: 31 989 рублей
Самый дорогой товар в нашей сегодняшней подборке. Но этот смартфон стоит своих денег! Настоящий флагман по цене среднебюджетника. Почитать о нем подробно можете по ссылке.
Напомним характеристики.
- SoC: Qualcomm Snapdragon 870
- 5G (модем Snapdragon X55)
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ
- Экран: 6,67-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц, HDR 10+, True Display и True Color
- Флэш-память: 128 или 256 ГБ
- Основная камера: 48, 8 и 5 МП
- Селфи-камера: 20 МП
- Аккумулятор: 4520 мА*ч
- Другое: быстрая зарядка на 33 Вт, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5
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