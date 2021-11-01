7 крутых гаджетов от Xiaomi на Алиэкспресс со скидками

Не пожалеете, если купите.

Планируете приобрести смартфон от Xiaomi или под брендом Redmi, POCO? Смарт-часы? Быть может, вам нужен фитнес-браслет? Сейчас самое лучшее время отложить товар в корзину на Алиэкспресс, чтобы затем купить его 11 ноября. В этот день, напоминаем, начинается грандиозная распродажа.

Что взять? Посоветуем!

Xiaomi Mi Watch Lite

Недорогие умные часы от Xiaomi, которые имеют все необходимые в повседневной жизни функции. У них довольно большой яркий 1,4-дюймовый ЖК-экран, батарея, обеспечивающая автономность на уровне 216 часов, множество спортивных режимов.

Также есть пульсометр, гироскоп, шагомер и геомагнитный датчик.

Внешний аккумулятор Redmi Fast Charge Power Bank на 20 000 мА*ч

Стильный и недорогой пауэрбанк емкостью 20 000 мА*ч. Предусмотрена функция скоростной зарядки мощностью 18 Вт.

Смартфон Redmi 9C

Замечательный бюджетник с батареей на 5000 мА*ч. Гаджет оснащен 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 2 ГБ ОЗУ и накопителем на 32 ГБ. Основная камера двойная, 13+2 Мп. И, самое приятное, есть модуль NFC для бесконтактных платежей.

Xiaomi Mi Smart Band 5

Почему не 6? А потому, что шестой Mi Band за такие деньги вы никогда не купите. А за 2 тысячи рублей Mi Smart Band 5 это находка! Великолепный фитнес-трекер, который почти столь же хорош, как и шестая версия. Разве что датчика измерения сатурации нет.

Redmi 9

Смартфон не просто так является суперхитом продаж по всему миру. За столь небольшие деньги вы получаете устройство с аккумулятором на 5000 мА*ч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и чипсетом Helio G80 внутри.

Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Наушники менее чем за 1,5 тысячи рублей с Bluetooth 5.0, эргономичным дизайном, функцией автоматического подключения к смартфону, управлением одной кнопкой и голосовым помощником.

POCO F3

Самый дорогой товар в нашей сегодняшней подборке. Но этот смартфон стоит своих денег! Настоящий флагман по цене среднебюджетника. Почитать о нем подробно можете по ссылке.

Напомним характеристики.

SoC: Qualcomm Snapdragon 870

5G (модем Snapdragon X55)

ОЗУ: 6 или 8 ГБ

Экран: 6,67-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц, HDR 10+, True Display и True Color

Флэш-память: 128 или 256 ГБ

Основная камера: 48, 8 и 5 МП

Селфи-камера: 20 МП

Аккумулятор: 4520 мА*ч

Другое: быстрая зарядка на 33 Вт, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5

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