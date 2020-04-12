7 лучших сериалов 2019 года. Самое время смотреть

Все шедевры.

Нерабочий апрель в разгаре — самое время наверстывать упущенное, например, за прошлый год. Рассказали о семи лучших сериалах, выпущенных в 2019 году, пропускать которые ни в коем случае нельзя. Если не смотрели какой-либо из них — догоняйте.

Мандалорец

Новая история из далекой-далекой галактики, которая особенно понравится всем, кто успел разочароваться во вселенной «Звездных войн» после новейшей трилогии от Disney. Сериал рассказывает историю безымянного наемника, мандалорца, который внезапно для самого себя, позволяет себе вольность и крадет у заказчика только что доставленную жертву — мини-Йоду. За мандалорцем и его новым другом начинается настоящая охота.

Утреннее шоу

Флагманский сериал нового стримингового ТВ-сервиса Apple TV+, запущенного в прошлом году. Сериал показывает закулисье популярного утреннего шоу, создание которого едва ли не рушится из-за обвинений одного из ведущих в сексуальных домогательствах. В «Утреннем шоу» есть все: и комедия, и драма, и, что главное — реалистичная подача трепетной темы. Ну и конечно, убойный актерский состав: Дженнифер Энистон, Стив Карелл и Риз Уизерспун.

Семейный брак

Почти весь сериал показывает одну сцену — столик паба в Лондоне, где раз в неделю встречаются муж и жена для того, чтобы выпить для храбрости перед походом к семейному психотерапевту, который живет через дорогу. Сериал очень короткий — 10 эпизодов по 10-12 минут каждый, посмотреть получится за вечер. Но эмоций и поводов для размышлений после него останется масса.

Любовь, смерть и роботы

Серия короткометражных взрывающих мозг фильмов на различные фантастические темы, снятые Дэвидом Финчером и Тимом Миллером. Всего в антологии 18 серий, среди которых есть как откровенно проходные, так и настоящие шедевры, по которым вам обязательно захочется посмотреть полноценный сериал.

Ведьмак

Основанный на серии романов Анджея Сапковского сериал рассказывает историю ведьмака Геральта из Ривии. Всегда старающийся сторониться политических интриг, Геральт, как выдающийся по своей природе наемник, оказывается втянут в войну между северными землями и империей юга Нильфгаард, когда под его опеку попадает юная девушка Цири.

Пацаны

Ураганный антисупергеройский «Пацаны» рассказывает историю мира, в котором живут супергерои. Они, как и подобает героям, спасают людей и на публике показывают себя исключительно с лучшей стороны. Однако стоит только телевизионным камерам отвернуться, как проявляется настоящая суть «супергероев».

Чернобыль

Мини-сериал «Чернобыль» рассказывает одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества — взрыве реактора на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

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