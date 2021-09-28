7 отличных чехлов для Apple Watch Series с AliExpress

На любо вкус.

Решили приобрести чехол для своих умных часов Apple Watch Series? Что же, лучшим местом для этого является вовсе не магазин возле дома, а наш любимой AliExpress.

Что нашли интересного для вас сегодня?

Прозрачный чехол

Почти незаметный и от того, как нам кажется, идеальный чехол для смарт-часов на все случаи жизни. Хорош тем, что защищает устройство от пыли, грязи, ударов.

Можно надеть и забыть. Да и стоит копейки.

Защитный цветной силиконовый чехол

Еще одна недорогая штуковина, которая не только защитить сами смарт-часы, но и придает им индивидуальности. Можно заказать сразу несколько и менять по настроению.

Матовый пластиковый чехол

Качественная накладка-чехол от именитого производителя URVOI. Также бывает самых разных цветов, на любой вкус и цвет.

Чехол для экстремалов и любителей плавать в море

Недешевый, но очень надежный чехол. Как известно, актуальные модели Apple Watch защищены от воды. Но в море в них плавать все равно не рекомендуется. А вот с этим чехлом это можно делать, не страшась за сохранность дорогостоящего гаджета.

Сверхкрепкая защитная пленка

А это специально для тех, кому чехлы не нравятся. Лепите на айфоны пленки? Почему бы не налепить и на умные часы от Apple? Благо качество, судя по отзывам, очень высокое.

Стекло и чехол, два в одном

Одновременно и защитное стекло и чехол. Почему так дешево? Сейчас проходит распродажа. Поэтому.

Чехол в спортивной стилистике

А эти чехлы подойдут тем, кто предпочитает спортивный дизайн. Даже классические Apple Watch Series с таким чехлом начинают выглядеть весьма дерзко.

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