7 отличных чехлов для Apple Watch Series с AliExpress
На любо вкус.
Решили приобрести чехол для своих умных часов Apple Watch Series? Что же, лучшим местом для этого является вовсе не магазин возле дома, а наш любимой AliExpress.
Что нашли интересного для вас сегодня?
Прозрачный чехол
Почти незаметный и от того, как нам кажется, идеальный чехол для смарт-часов на все случаи жизни. Хорош тем, что защищает устройство от пыли, грязи, ударов.
Можно надеть и забыть. Да и стоит копейки.
Защитный цветной силиконовый чехол
Еще одна недорогая штуковина, которая не только защитить сами смарт-часы, но и придает им индивидуальности. Можно заказать сразу несколько и менять по настроению.
Матовый пластиковый чехол
Качественная накладка-чехол от именитого производителя URVOI. Также бывает самых разных цветов, на любой вкус и цвет.
Чехол для экстремалов и любителей плавать в море
Недешевый, но очень надежный чехол. Как известно, актуальные модели Apple Watch защищены от воды. Но в море в них плавать все равно не рекомендуется. А вот с этим чехлом это можно делать, не страшась за сохранность дорогостоящего гаджета.
Сверхкрепкая защитная пленка
А это специально для тех, кому чехлы не нравятся. Лепите на айфоны пленки? Почему бы не налепить и на умные часы от Apple? Благо качество, судя по отзывам, очень высокое.
Стекло и чехол, два в одном
Одновременно и защитное стекло и чехол. Почему так дешево? Сейчас проходит распродажа. Поэтому.
Чехол в спортивной стилистике
А эти чехлы подойдут тем, кто предпочитает спортивный дизайн. Даже классические Apple Watch Series с таким чехлом начинают выглядеть весьма дерзко.
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