7 причин купить смартфон HONOR 50
Называем!
HONOR 50, безусловно, удался. Это, безусловно, один из лучших смартфонов на Android по соотношению цена-качество. Называем причины, по которым следует выбрать именно эту модель.
Поехали!
Классный дисплей на 120 Гц
У HONOR 50 великолепный и яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц. Один из лучших экранов на рынке! Причем, как для просмотра видео, так и для игр.
Изумительная камера на 108 Мп
У смартфона квадрокамера с четырьмя датчиками. Главный 108-мегапиксельный. Снимает изумительно. Как днем, так и ночью.
Сервисы Google
HONOR теперь независимая компания. А значит санкции, наложенные США на Huawei, не действуют. Все сервисы Google работают. Тут полноценный Android со всеми фишками и плюшками.
Стильный дизайн, прочный и легкий корпус
Возьмите в руки iPhone 13 Pro. Как ощущение? Тяжелый, да еще и с ретро-дизайном. Другое дело HONOR 50. Идеально лежит в руке, смотрится отлично. Рамки вокруг дисплея тонкие, корпус обтекаемый, камеры не торчат. Земля и небо!
Режим мультисъемки
Очень полезный режим для видеоблогеро и тиктокеров. Подробно мы о нем писали и даже показывали на личном примере, как это работает.
Скоростная зарядка
HONOR 50 получил 66-ваттную быструю зарядку. От 0 до 100% смартфон заряжается всего за 45 минту. При том, что аккумулятор тут не маленький, аж на 4300 мА*ч.
Селфи-камера на 32 Мп
Селфи на HONOR 50 получаются куда лучше, чем на любой (даже самый дорогой) из айфонов. Еще есть широкоугольный режим для съемки групп людей.
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