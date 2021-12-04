7 причин купить смартфон HONOR 50

Называем!

HONOR 50, безусловно, удался. Это, безусловно, один из лучших смартфонов на Android по соотношению цена-качество. Называем причины, по которым следует выбрать именно эту модель.

Поехали!

Классный дисплей на 120 Гц

У HONOR 50 великолепный и яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц. Один из лучших экранов на рынке! Причем, как для просмотра видео, так и для игр.

Изумительная камера на 108 Мп

У смартфона квадрокамера с четырьмя датчиками. Главный 108-мегапиксельный. Снимает изумительно. Как днем, так и ночью.

Сервисы Google

HONOR теперь независимая компания. А значит санкции, наложенные США на Huawei, не действуют. Все сервисы Google работают. Тут полноценный Android со всеми фишками и плюшками.

Стильный дизайн, прочный и легкий корпус

Возьмите в руки iPhone 13 Pro. Как ощущение? Тяжелый, да еще и с ретро-дизайном. Другое дело HONOR 50. Идеально лежит в руке, смотрится отлично. Рамки вокруг дисплея тонкие, корпус обтекаемый, камеры не торчат. Земля и небо!

Режим мультисъемки

Очень полезный режим для видеоблогеро и тиктокеров. Подробно мы о нем писали и даже показывали на личном примере, как это работает.

Скоростная зарядка

HONOR 50 получил 66-ваттную быструю зарядку. От 0 до 100% смартфон заряжается всего за 45 минту. При том, что аккумулятор тут не маленький, аж на 4300 мА*ч.

Селфи-камера на 32 Мп

Селфи на HONOR 50 получаются куда лучше, чем на любой (даже самый дорогой) из айфонов. Еще есть широкоугольный режим для съемки групп людей.

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