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7 причин купить смартфон HONOR 50

4 Дек, 2021

7 причин купить смартфон HONOR 50

Называем!

HONOR 50, безусловно, удался. Это, безусловно, один из лучших смартфонов на Android по соотношению цена-качество. Называем причины, по которым следует выбрать именно эту модель.

Поехали!

Классный дисплей на 120 Гц

У HONOR 50 великолепный и яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц. Один из лучших экранов на рынке! Причем, как для просмотра видео, так и для игр.

HONOR 50

Изумительная камера на 108 Мп

У смартфона квадрокамера с четырьмя датчиками. Главный 108-мегапиксельный. Снимает изумительно. Как днем, так и ночью.

Сервисы Google

HONOR теперь независимая компания. А значит санкции, наложенные США на Huawei, не действуют. Все сервисы Google работают. Тут полноценный Android со всеми фишками и плюшками.

Стильный дизайн, прочный и легкий корпус

Возьмите в руки iPhone 13 Pro. Как ощущение? Тяжелый, да еще и с ретро-дизайном. Другое дело HONOR 50. Идеально лежит в руке, смотрится отлично. Рамки вокруг дисплея тонкие, корпус обтекаемый, камеры не торчат. Земля и небо!

Режим мультисъемки

Очень полезный режим для видеоблогеро и тиктокеров. Подробно мы о нем писали и даже показывали на личном примере, как это работает.

Скоростная зарядка

HONOR 50 получил 66-ваттную быструю зарядку. От 0 до 100% смартфон заряжается всего за 45 минту. При том, что аккумулятор тут не маленький, аж на 4300 мА*ч.

honor 50 в зеленом цвете

Селфи-камера на 32 Мп

Селфи на HONOR 50 получаются куда лучше, чем на любой (даже самый дорогой) из айфонов. Еще есть широкоугольный режим для съемки групп людей.

honor 50 cameras камеры

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