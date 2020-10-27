7 причин не покупать iPhone 12 Pro

Возможно, что он вам попросту не нужен.

Новые айфоны вышли. Уже сейчас в магазинах можно приобрести iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Мы уже рассказывали о преимуществах новинок. Писали и о недостатках. На этот раз мы не будем подталкивать вас к приобретению новенького айфона. Напротив, объясним, по каким причинам лучше этого не делать.

Почему не стоит брать iPhone 12 Pro? Объясняем.

Неоправданно дорогой

Новый iPhone 12 Pro стоит минимум 99 990 рублей. Столько просят за версию с накопителем на 128 ГБ. Айфоны дороже почти всех своих прямых конкурентов. Сравните с тем же Samsung Galaxy S20 — он дешевле 60 000 рублей!

Да, в прошлом году Apple предложила целый ряд улучшений — iPhone 11 Pro довольно сильно отличался от iPhone XS. А вот у iPhone 12 Pro преимуществ перед iPhone 11 Pro почти нет.

Бедная комплектация

Apple убрала из стандартного комплекта iPhone 12 Pro адаптер для зарядки и наушники. Все это придется докупать отдельно.

В будущем ждем появления новых айфонов вовсе без коробки, например, завернутых в целлофан.

С нового айфона слезает краска

Увы и ах, но пользователи столкнулись с такой вот бедой — с корпуса новых айфонов слезает краска. Мы писали об этом здесь.

Айфон 12 режет руки

А еще из-за острого дизайна новинка буквально впивается в руки, оставляя порезы. Эргономика новых аппаратов хуже, чем у старых.

По-прежнему нет Touch ID

Большинство флагманских (да и среднебюджетных) смартфонов на Android с OLED-панелями оснащаются дактилоскопическими датчиками. Их встраивают прямо в экран. Но не Apple. Довольствоваться приходится только Face ID.

Да и челка под систему распознавания лиц нравится далеко не всем.

Никакая автономность

Удивительно, но новые айфоны работают меньше, чем старые. Их автономность оставляет желать много лучшего. И у iPhone 12 и у iPhone 12 Pro батареи смехотворной емкости — лишь 2815 мА*ч.

И это не могло не сказаться на времени работы — без пауэрбанка из дома с новым iPhone 12 Pro лучше не выходить.

5G у нас не работает

iPhone 12 Pro стоит дорого во многом потому, что внутри находится модем 5G. Это главная фишка нового айфона. В мире. Но не у нас. Мобильные сети пятого поколения в РФ не работают. И в ближайшие годы не заработают. А платить за то, чего нет и не будет, увы, приходится.

Таким образом, приходим к выводу, что, если у вас уже есть iPhone 11 Pro, то менять его на iPhone 12 Pro не имеет никакого смысла.

Более того, если вы планируете сделать апгрейд с айфонов предыдущих поколений, то iPhone 12 Pro кажется далеко не самым оптимальным выбором. Вполне можно рассмотреть 11 Pro — тем более, он не так давно подешевел в России.

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