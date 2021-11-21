7 захватывающих сериалов Netflix 2021 года, которые нужно увидеть

Смотрим скорее!

Подписались на Netflix? Хотите увидеть что-то интересное и новенькое? Рассказываем об изумительных сериалах 2021 года, которые точно не разочаруют.

Скорее к телевизору!

Игра в кальмара

Уже успевший стать легендарным, скандальный сериал из Южной Кореи, вдохновленный «Королевской битвой». По-хорошему безумный, захватывающий и очень кровавый. Такой, где никогда не знаешь, какой полюбившийся герой погибнет в следующей серии (буквально «Игра престолов» в абсолюте).

Сюжет прост: люди участвуют в детских играх, в которых гибнут за приз в миллионы и миллионы долларов. Получит всю сумму только один. Финал — невероятный!

Ковбой Бибоп

Смотрели одноименное культовое аниме? Теперь у Netflix для вас есть полноценная высокобюджетная адаптация в виде сериала с актерами. Все получилось так, как надо — герои яркие, типажи характерные, стиль выкручен на все 100%!

Группа охотников за головами бороздит космос в поисках преступников, за которых положена награда. Но ловить их нужно живыми.

Зов Ада

Еще один корейский сериал в нашем горячей семерке. Это фэнтезийный хоррор, действие которого происходит в мире, где каждый знает точную дату своей смерти. Перед кончиной людям являются ангелы смерти, которые начинают кровавую охоту, чтобы затащить несчастных в ад.

Бумажный дом

Продолжение детективного шедевра, посвященного гениальной афере по ограблению банка. Но главное тут, а иначе в хорошем кино попросту не бывает, персонажи. Яркие, интересные, с богатым прошлым и скелетами в шкафе.

Не смотрели? Начинайте с первого сезона. Жалеть точно не станете.

Новый вишневый вкус

Очень необычный сериал, буквально пропитанный духом 1980-х и начала 1990-х, классной музыкой, атмосферой вседозволенности и драйвом тех времен. В центре повествования девушка, мечтающая сделать карьеру режиссера. У нее есть талант, но в этом мире, увы, все не так просто. Ее предают. И она начинает мстить, прибегнув к помощи сверхъестественной ведьмы.

Неожиданный, классный и очень яркий сериал с необычной картинкой.

Мальчик с оленьими рогами

Душевная драма на избитую тему мира после Апокалипсиса. Людей поразила эпидемия, но некоторые дети выжили. Те, у которых проявились черты животных. Впрочем, человечество посчитало, что они и виноваты во всем кошмаре.

Мальчик с рогами оленя живет в лесу с отцом. Тихо и спокойно. Но однажды отец умирает. И парню приходится отправиться в опасный путь. Сопровождает его бывший охотник за головами.

Корпорация заговор

Все, что выше, предельно серьезные сериалы. А это мультсериал на тему актуальных фобий, теории заговора и прочих вещей, терзающих умы человечества. Девушка работает в Корпорации, которая как раз и возглавляет и плетет тот самый вселенский заговор, оберегая простых людей от жутких кошмаров.

Рептилоиды? Взбесившийся AI? Президенты-клоны? Пожалуйста! И даже больше.

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